Güzellik merkezinde skandal! Müşterileri gizli kamerayla kaydedip sattılar
Güzellik merkezinde skandal! Müşterileri gizli kamerayla kaydedip sattılar
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezine yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, iş yerine kurdukları gizli kameralarla müşterilerin görüntülerini kaydederek sosyal medya üzerinden ücret karşılığında sattıkları ve bu yolla 14 bin video yayımladıkları tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 29.08.2026 11:31
Haber Güncellenme Tarihi: 29.08.2026 11:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ve bu kayıtların sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığı izletildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı.
İş yerinde yapılan aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 1'i aktif, 6'sı sökülü 7 cihaz ve birçok dijital materyal ele geçirildi. Çalışmada, 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edildi.
İş yeri sahibi ve kamera sistemini kuran 2 şüpheli "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "müstehcenlik" suçlarından gözaltına alındı.
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Güzellik merkezinde skandal! Müşterileri gizli kamerayla kaydedip sattılar
İstanbul'un Bakırköy ilçesinde faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezine yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, iş yerine kurdukları gizli kameralarla müşterilerin görüntülerini kaydederek sosyal medya üzerinden ücret karşılığında sattıkları ve bu yolla 14 bin video yayımladıkları tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı.
Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede faaliyet gösteren bir güzellik ve epilasyon merkezinde müşterilerin görüntülerinin gizlice çekildiği ve bu kayıtların sosyal medya platformları üzerinden ücret karşılığı izletildiği ihbarı üzerine çalışma yaptı.
İş yerinde yapılan aramada, içerisinde gizli kamera düzeneği bulunan 1'i aktif, 6'sı sökülü 7 cihaz ve birçok dijital materyal ele geçirildi. Çalışmada, 14 bin videonun bir platform üzerinden yayımlandığı tespit edildi.
İş yeri sahibi ve kamera sistemini kuran 2 şüpheli "özel hayatın gizliliğini ihlal", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme" ve "müstehcenlik" suçlarından gözaltına alındı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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