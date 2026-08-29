Gülistan Doku soruşturmasında yeni bulgulara ulaşıldı, düğmeye basıldı
Gülistan Doku soruşturmasında yeni bulgulara ulaşıldı, düğmeye basıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin düzenlenen 5. dalga operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Gürlek, açıklamasında 'Adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmî arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Gülistan'a ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.' ifadelerine yer verdi.
Haber Giriş Tarihi: 29.08.2026 10:51
Haber Güncellenme Tarihi: 29.08.2026 10:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen 5. dalga operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin yapığı açıklamada dikkat çekici tespitlere ulaşıldığını kaydetti.
Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonu; Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın etkin iş birliğiyle faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ediyoruz. Güncel teknolojik imkânlar ve elde edilen yeni deliller ışığında bugün iki önemli dosyada daha kritik gelişmelere ulaştık.
1- Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmada; Gülistan'ın son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara, kaybolmasının ardından Doku'nun Instagram hesabına gerçekleştirilen şüpheli erişim/işlemlere ve su altı arama çalışmalarına ilişkin dikkat çekici tespitlere ulaşıldı.
Adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmî arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Gülistan'a ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.
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Gülistan Doku soruşturmasında yeni bulgulara ulaşıldı, düğmeye basıldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin düzenlenen 5. dalga operasyonda 10 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Bakan Gürlek, açıklamasında 'Adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmî arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Gülistan'a ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.' ifadelerine yer verdi.
Gülistan Doku soruşturması kapsamında düzenlenen 5. dalga operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, operasyona ilişkin yapığı açıklamada dikkat çekici tespitlere ulaşıldığını kaydetti.
Bakan Gürlek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Adalet ve İçişleri Bakanlıklarımızın güçlü koordinasyonu; Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın etkin iş birliğiyle faili meçhul suçları aydınlatmaya devam ediyoruz. Güncel teknolojik imkânlar ve elde edilen yeni deliller ışığında bugün iki önemli dosyada daha kritik gelişmelere ulaştık.
1- Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet ve Jandarma teşkilatlarımızın koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında bugün 5. dalga operasyon gerçekleştirildi ve 10 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturmada; Gülistan'ın son görüldüğü köprü ve zaman dilimine ilişkin PTS ve iletişim kayıtlarında yeni bulgulara, kaybolmasının ardından Doku'nun Instagram hesabına gerçekleştirilen şüpheli erişim/işlemlere ve su altı arama çalışmalarına ilişkin dikkat çekici tespitlere ulaşıldı.
Adli makamlardan gizlendiği belirlenen dalgıç defterindeki kayıtlarla resmî arama tutanaklarının uyuşmadığı tespit edildi. Gülistan'a ait bazı kişisel eşyaların, intihar ihtimalini destekleyen bir görüntü oluşturmak amacıyla su altına sonradan yerleştirilmiş olabileceğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.
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