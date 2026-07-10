Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı iddia: Sosyal medya hesabından veri silindi
Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı iddia: Sosyal medya hesabından veri silindi
Tunceli'de kaybolduktan 6 yıl sonra cinayete kurban gittiği belirtilen üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Gülistan'ın sosyal medya incelemesinin 13 gün geciktirildiğini, bu süreçte hesaplardaki dijital verilerin silindiğini ileri sürdü.
Haber Giriş Tarihi: 10.07.2026 07:42
Haber Güncellenme Tarihi: 10.07.2026 07:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Tunceli Munzur Üniversitesi'nde çocuk gelişimi bölümünde okuyan 21 yaşındaki Gülistan Doku 6 yıl önce ortadan kayboldu. Yapılan aramalarda izine rastlanmayan Doku'nun 6 yıl sonra Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından başlatılan soruşturmada, cinayete kurban gittiği belirlendi.
Yapılan operasyonda, eski vali Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, eski sevgilisi Zeinal Abarakov ile koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.
Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, soruşturma dosyasına ilişkin yeni bir iddiada bulundu.
Avukat Çimen, Gülistan Doku'nun sosyal medya hesaplarına yönelik inceleme talimatının 13 gün geciktirildiğini, bu süreçte hesaplardaki dijital verilerin silindiğini ileri sürdü.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan avukat Ali Çimen, paylaşımında, Gülistan Doku'ya ait SIM kartın baş şüpheli olarak gösterdiği T. Sonel tarafından "siber çeteye" gönderildiğini ve Doku'nun sosyal medya hesaplarında veri silme ile yükleme işlemlerinin 18 Ocak 2020 tarihinde tamamlandığını iddia etti.
Faili ya da failleri ortaya çıkarabilecek dijital izlerin bulunduğu sosyal medya hesaplarına yönelik inceleme talimatının 13 gün boyunca verilmediğini iddia eden Çimen, paylaşımında, "Siber çetenin işi bittikten sonra Tunceli Başsavcılığı aynı gün, yani 18 Ocak 2020 saat 16.00'da maktulün sosyal medyasının araştırılması talimatını verdi." ifadelerini kullandı.
Araştırmanın da Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından yerine getirildiğini söyleyen Çimen, "Yaşanan süreç organize şekilde yürütüldü. Organize saf bir kötülük ile karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.
SORUŞTURMADA 12 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Gülistan Doku'nun ailesinin 6 Ocak 2020'deki kayıp başvurusunun ardından başlatılan ancak uzun süre sonuç alınamayan soruşturma, son dönemde ulaşılan yeni delillerle "kasten öldürme" ve "suç delillerini yok etme" gibi ağır suçlamalarla derinleşmişti.
Soruşturma kapsamında aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile bazı eski polislerin de bulunduğu 12 zanlı tutuklanmıştı. Dosya kapsamında 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, firari şüpheli Umut Altaş hakkında ise kırmızı bülten çıkarılmıştı.
Erzurum ve Tunceli'deki adli merciler; "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçluyu kayırma" ve "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddialarına ilişkin incelemelerini titizlikle sürdürüyor.
Gülistan Doku soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş'ın ABD'deki ilk duruşması gerçekleşirken, dava yargıcı duruşmayı 21 Temmuz'a erteledi.
Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, ABD'den iadesi istenen Altaş'ın oturum hakkının iptali ve sınır dışı edilmesi için ilk duruşması çevrim içi olarak gerçekleşti.
Yargıç Adam Panopoulos, Altaş'ın avukatının davaya yeni müdahil olduğunu belirterek konuya hazırlanmak için ek süre istemesi üzerine erteleme kararı verdi.
Tutuklu yargılanan Altaş'ın da turuncu mahkum elbisesiyle hazır bulunduğu duruşma Panopoulos tarafından 21 Temmuz'a ertelendi.
Panopoulos ayrıca, davanın normalde, Altaş'ın daha önce yaptığı sığınma başvurusu ile ilgili bir "bireysel duruşma" için kararlaştırıldığını belirterek, "İster değiştirilmiş bir başvuru olsun, ister başka bir yasal koruma talebi olsun, bunların hepsinin 17 Temmuz 2026 tarihine kadar dosyalanmış olması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.
Interpol nezdinde işlemler başlatılarak, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Altaş ABD güvenlik makamları tarafından 22 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.
Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında ABD'de bulunan firari şüpheli Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin süreç, Adalet Bakanlığınca başlatılmıştı.
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Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı iddia: Sosyal medya hesabından veri silindi
Tunceli'de kaybolduktan 6 yıl sonra cinayete kurban gittiği belirtilen üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Gülistan Doku soruşturmasında çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Doku ailesinin avukatı Ali Çimen, Gülistan'ın sosyal medya incelemesinin 13 gün geciktirildiğini, bu süreçte hesaplardaki dijital verilerin silindiğini ileri sürdü.
Tunceli Munzur Üniversitesi'nde çocuk gelişimi bölümünde okuyan 21 yaşındaki Gülistan Doku 6 yıl önce ortadan kayboldu. Yapılan aramalarda izine rastlanmayan Doku'nun 6 yıl sonra Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından başlatılan soruşturmada, cinayete kurban gittiği belirlendi.
Yapılan operasyonda, eski vali Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, eski sevgilisi Zeinal Abarakov ile koruma polisi Şükrü Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı.
Gülistan Doku'nun ailesinin avukatı Ali Çimen, soruşturma dosyasına ilişkin yeni bir iddiada bulundu.
Avukat Çimen, Gülistan Doku'nun sosyal medya hesaplarına yönelik inceleme talimatının 13 gün geciktirildiğini, bu süreçte hesaplardaki dijital verilerin silindiğini ileri sürdü.
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan avukat Ali Çimen, paylaşımında, Gülistan Doku'ya ait SIM kartın baş şüpheli olarak gösterdiği T. Sonel tarafından "siber çeteye" gönderildiğini ve Doku'nun sosyal medya hesaplarında veri silme ile yükleme işlemlerinin 18 Ocak 2020 tarihinde tamamlandığını iddia etti.
Faili ya da failleri ortaya çıkarabilecek dijital izlerin bulunduğu sosyal medya hesaplarına yönelik inceleme talimatının 13 gün boyunca verilmediğini iddia eden Çimen, paylaşımında, "Siber çetenin işi bittikten sonra Tunceli Başsavcılığı aynı gün, yani 18 Ocak 2020 saat 16.00'da maktulün sosyal medyasının araştırılması talimatını verdi." ifadelerini kullandı.
Araştırmanın da Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından yerine getirildiğini söyleyen Çimen, "Yaşanan süreç organize şekilde yürütüldü. Organize saf bir kötülük ile karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.
SORUŞTURMADA 12 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
Gülistan Doku'nun ailesinin 6 Ocak 2020'deki kayıp başvurusunun ardından başlatılan ancak uzun süre sonuç alınamayan soruşturma, son dönemde ulaşılan yeni delillerle "kasten öldürme" ve "suç delillerini yok etme" gibi ağır suçlamalarla derinleşmişti.
Soruşturma kapsamında aralarında dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, Doku'nun erkek arkadaşı Zeinal Abakarov ile bazı eski polislerin de bulunduğu 12 zanlı tutuklanmıştı. Dosya kapsamında 3 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, firari şüpheli Umut Altaş hakkında ise kırmızı bülten çıkarılmıştı.
Erzurum ve Tunceli'deki adli merciler; "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "suçluyu kayırma" ve "yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddialarına ilişkin incelemelerini titizlikle sürdürüyor.
GÜLİSTAN DOKU CİNAYETİNİN ZANLISI UMUT ALTAŞ'IN ABD'DEKİ DURUŞMASI 21 TEMMUZ'A ERTELENDİ
Gülistan Doku soruşturması kapsamında kırmızı bültenle aranan firari şüpheli Umut Altaş'ın ABD'deki ilk duruşması gerçekleşirken, dava yargıcı duruşmayı 21 Temmuz'a erteledi.
Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında, ABD'den iadesi istenen Altaş'ın oturum hakkının iptali ve sınır dışı edilmesi için ilk duruşması çevrim içi olarak gerçekleşti.
Yargıç Adam Panopoulos, Altaş'ın avukatının davaya yeni müdahil olduğunu belirterek konuya hazırlanmak için ek süre istemesi üzerine erteleme kararı verdi.
Tutuklu yargılanan Altaş'ın da turuncu mahkum elbisesiyle hazır bulunduğu duruşma Panopoulos tarafından 21 Temmuz'a ertelendi.
Panopoulos ayrıca, davanın normalde, Altaş'ın daha önce yaptığı sığınma başvurusu ile ilgili bir "bireysel duruşma" için kararlaştırıldığını belirterek, "İster değiştirilmiş bir başvuru olsun, ister başka bir yasal koruma talebi olsun, bunların hepsinin 17 Temmuz 2026 tarihine kadar dosyalanmış olması gerekiyor." ifadelerine yer verdi.
Interpol nezdinde işlemler başlatılarak, hakkında kırmızı bülten çıkarılan Altaş ABD güvenlik makamları tarafından 22 Mayıs'ta gözaltına alınmıştı.
Tunceli'de okuyan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun kaybolmasına ilişkin soruşturma kapsamında ABD'de bulunan firari şüpheli Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına ilişkin süreç, Adalet Bakanlığınca başlatılmıştı.
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