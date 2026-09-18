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Görevi sonlandırılmıştı... Kılıçdaroğlu'ndan ''Gürsel Tekin'' kararı

Mahkeme, Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini sonlandırdı. Bunun üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Tekin'i bu göreve atadı.

Haber Giriş Tarihi: 18.09.2026 08:44
Haber Güncellenme Tarihi: 18.09.2026 08:45
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Görevi sonlandırılmıştı... Kılıçdaroğlu'ndan ''Gürsel Tekin'' kararı

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptali davasında daha önce verdiği tedbir kararını kaldırdı. Böylece mahkeme kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı'na getirilen Gürsel Tekin ve çağrı heyetinin görevi sona erdi.

Mahkeme, 8 Ekim 2023'te yapılan 38. Olağan İstanbul İl Kongresi'nde seçilen Özgür Çelik ve yönetimini daha önce görevden uzaklaştırmış, yerine geçici heyet atamıştı.

Tekin, mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından il başkanı olarak atandığını belirterek "Atanmış sıfatıyla görevim devam ediyor" dedi.

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