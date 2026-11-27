Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığının ölçüldüğü 6 nokta Ardahan'da yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 27.11.2026 15:30
Haber Güncellenme Tarihi: 27.11.2026 15:30
Kaynak:
AA
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, gece Türkiye'nin en soğuk yeri, sıfırın altında 18 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.
Göle'yi sıfırın altında 17,4 dereceyle Yalnızçam Kayak Merkezi, 17,1 dereceyle Göle ilçesine bağlı Yavuzlar köyü, 15,7 dereceyle Hanak ilçesi, 15,6 dereceyle Ardahan kent merkezi ve 13,8 dereceyle Damal ilçesi takip etti.
Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.
Kura Nehri'nin yüzeyinde ise yer yer buz tabakası oluştu.
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Gece en düşük sıcaklık Ardahan'da ölçüldü
Türkiye'de gece en düşük hava sıcaklığının ölçüldüğü 6 nokta Ardahan'da yer aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre, gece Türkiye'nin en soğuk yeri, sıfırın altında 18 dereceyle Ardahan'ın Göle ilçesi oldu.
Göle'yi sıfırın altında 17,4 dereceyle Yalnızçam Kayak Merkezi, 17,1 dereceyle Göle ilçesine bağlı Yavuzlar köyü, 15,7 dereceyle Hanak ilçesi, 15,6 dereceyle Ardahan kent merkezi ve 13,8 dereceyle Damal ilçesi takip etti.
Dondurucu soğukların etkili olduğu kentte, yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi, ağaçlar ve bitkiler kırağı tuttu.
Kura Nehri'nin yüzeyinde ise yer yer buz tabakası oluştu.
Kaynak: AA
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