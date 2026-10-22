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  • 'Futbolda şike kumpası' soruşturmasında Lütfi Arıboğan'a 5 yıla kadar hapis istemi

'Futbolda şike kumpası' soruşturmasında Lütfi Arıboğan'a 5 yıla kadar hapis istemi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "futbolda şike" kumpasına ilişkin soruşturma kapsamında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli Lütfi Arıboğan hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

Haber Giriş Tarihi: 22.10.2026 16:04
Haber Güncellenme Tarihi: 22.10.2026 15:56
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
'Futbolda şike kumpası' soruşturmasında Lütfi Arıboğan'a 5 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün "futbolda şike" kumpasına ilişkin şüpheli Lütfi Arıboğan hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Arıboğan hakkında, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 2 yıl 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

İddianame değerlendirilmek üzere İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.

Öte yandan hakkında soruşturma yürütülen şüpheliler Ahmet Gülüm, İlhan Helvacı ve Ebru Köksal için takipsizlik kararı verildi.

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