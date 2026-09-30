Fon soruşturmasında BDDK’dan 5 şirket için karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kamuoyunda “Fon Soruşturması” olarak bilinen süreçle bağlantılı gelişmeler kapsamında 5 finans şirketini ilgilendiren kararlarını açıkladı. 30 Eylül 2026 tarihli kararlarla bazı paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık hakları ile oy haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına hükmedildi. Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring’deki bazı payların ise 6 ay içinde mevzuattaki şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere devredilmesi kararlaştırıldı.
Haber Giriş Tarihi: 30.09.2026 19:00
Haber Güncellenme Tarihi: 30.09.2026 19:03
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
BDDK’nın 30 Eylül 2026 tarihli 11576, 11577, 11578, 11579 ve 11580 sayılı kararları, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile 6361 sayılı Kanun kapsamında alındı.
Destek Yatırım Bankası’nda nitelikli pay sahibi Altunç Kumova tarafından kontrol edilen Destek Finans Faktoring’e ait yüzde 99,99 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi.
Hedef Yatırım Bankası paylarına ilişkin karar
Hedef Yatırım Bankası’nda Sibel Gökalp’e ait yüzde 10, Namık Kemal Gökalp’e ait yüzde 10, Hedef Holding’e ait yüzde 41 ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’na ait yüzde 30 oranındaki paylar karara konu oldu.
Söz konusu paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılacağı açıklandı.
Tera Yatırım Bankası da karar kapsamında
Tera Yatırım Bankası’nda Emre Tezmen’e ait yüzde 95 ve Oğuz Tezmen’e ait yüzde 0,01 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının da TMSF tarafından kullanılmasına hükmedildi.
BDDK kararında, uygulamanın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 18’inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
Destek Finans Faktoring payları için 6 ay süre
BDDK ayrıca Destek Holding’in Destek Finans Faktoring sermayesinde sahip olduğu yüzde 73,81 oranındaki paylara ilişkin de karar aldı.
Buna göre söz konusu payların 6 ay içinde 6361 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere devredilmesi gerekiyor.
Tera Finans Faktoring’de pay devri kararı
Tera Finans Faktoring’de Emre Tezmen’in yüzde 53,01 ve Oğuz Tezmen’in yüzde 37 oranındaki paylarının da 6 ay içerisinde mevzuatta belirtilen şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere devredilmesine karar verildi.
BDDK, 6 aylık süre içerisinde devre konu paylara düşen oy haklarının TMSF tarafından kullanılacağını açıkladı.
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Fon soruşturmasında BDDK’dan 5 şirket için karar
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kamuoyunda “Fon Soruşturması” olarak bilinen süreçle bağlantılı gelişmeler kapsamında 5 finans şirketini ilgilendiren kararlarını açıkladı. 30 Eylül 2026 tarihli kararlarla bazı paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık hakları ile oy haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kullanılmasına hükmedildi. Destek Finans Faktoring ve Tera Finans Faktoring’deki bazı payların ise 6 ay içinde mevzuattaki şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere devredilmesi kararlaştırıldı.
BDDK’nın 30 Eylül 2026 tarihli 11576, 11577, 11578, 11579 ve 11580 sayılı kararları, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu ile 6361 sayılı Kanun kapsamında alındı.
Destek Yatırım Bankası’nda nitelikli pay sahibi Altunç Kumova tarafından kontrol edilen Destek Finans Faktoring’e ait yüzde 99,99 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılmasına karar verildi.
Hedef Yatırım Bankası paylarına ilişkin karar
Hedef Yatırım Bankası’nda Sibel Gökalp’e ait yüzde 10, Namık Kemal Gökalp’e ait yüzde 10, Hedef Holding’e ait yüzde 41 ve Hedef Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı’na ait yüzde 30 oranındaki paylar karara konu oldu.
Söz konusu paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının TMSF tarafından kullanılacağı açıklandı.
Tera Yatırım Bankası da karar kapsamında
Tera Yatırım Bankası’nda Emre Tezmen’e ait yüzde 95 ve Oğuz Tezmen’e ait yüzde 0,01 oranındaki paylara ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının da TMSF tarafından kullanılmasına hükmedildi.
BDDK kararında, uygulamanın 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 18’inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.
Destek Finans Faktoring payları için 6 ay süre
BDDK ayrıca Destek Holding’in Destek Finans Faktoring sermayesinde sahip olduğu yüzde 73,81 oranındaki paylara ilişkin de karar aldı.
Buna göre söz konusu payların 6 ay içinde 6361 sayılı Kanun’un 6’ncı maddesinde belirtilen şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere devredilmesi gerekiyor.
Tera Finans Faktoring’de pay devri kararı
Tera Finans Faktoring’de Emre Tezmen’in yüzde 53,01 ve Oğuz Tezmen’in yüzde 37 oranındaki paylarının da 6 ay içerisinde mevzuatta belirtilen şartları taşıyan gerçek veya tüzel kişilere devredilmesine karar verildi.
BDDK, 6 aylık süre içerisinde devre konu paylara düşen oy haklarının TMSF tarafından kullanılacağını açıkladı.
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