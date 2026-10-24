Fon soruşturmasında 15 şüpheli daha tutuklandı

İstanbul'da sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Haber Giriş Tarihi: 24.10.2026 14:44
Haber Güncellenme Tarihi: 24.10.2026 14:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
SPK'nın 7 şirkete ait 131 fon için aldığı tasfiye kararı sonrası başlatılan dev fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15'i tutuklandı, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 7 şirkete ait toplam 131 fon hakkında tasfiye kararı almasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı "fon soruşturması" derinleşerek devam ediyor.
Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve şüphelilerin mal varlıklarına el konulması süreçleri sürerken, adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmada Tutuklu Sayısı Artıyor
SPK tarafından iletilen raporlar ve yapılan resmi başvurular doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen son operasyonda 31 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüphelilerden 22'si Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan 15 şüpheli tutuklanırken, daha önce tutuklanan 11 kişiyle birlikte dosyadaki tutuklu sayısı hızla arttı.
Tutuklanan İsimler:
Rüstem Karakaya
Burak Poyraz
Ömer Eryılmaz
Osman Saraç
Neda Soydan
Mustafa Zeki Kayahan
Anıl Tokat
Ali Cesur
Furkan Açar
Mehmet Ali Gedik
Taha Çakmak
İnan Altınbaş
Fatih Uğur
Ömer Ejder
Hakan Eryılmaz
Adli Kontrol Tedbiri Uygulanan İsimler:
Selay Turhan İnce
Ebru Avcı
Canan Özdemir
Abdullah Dal
Seda Tarım
Feyza Gözde Özdemir
Erhan Tunç
Soruşturma kapsamında daha önce de aralarında Çetin Genç, Eren Yeşilyurt, Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Hakan Avdan ve Konuralp Özkan'ın bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı. Başsavcılık kaynakları, fonlar üzerinden gerçekleşen finansal hareketlerin ve olası mağduriyetlerin tüm yönleriyle incelenmeye devam ettiğini bildirdi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Fon soruşturmasında 15 şüpheli daha tutuklandı
İstanbul'da sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
SPK'nın 7 şirkete ait 131 fon için aldığı tasfiye kararı sonrası başlatılan dev fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15'i tutuklandı, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 7 şirkete ait toplam 131 fon hakkında tasfiye kararı almasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı "fon soruşturması" derinleşerek devam ediyor.
Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve şüphelilerin mal varlıklarına el konulması süreçleri sürerken, adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Soruşturmada Tutuklu Sayısı Artıyor
SPK tarafından iletilen raporlar ve yapılan resmi başvurular doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen son operasyonda 31 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüphelilerden 22'si Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan 15 şüpheli tutuklanırken, daha önce tutuklanan 11 kişiyle birlikte dosyadaki tutuklu sayısı hızla arttı.
Tutuklanan İsimler:
Rüstem Karakaya
Burak Poyraz
Ömer Eryılmaz
Osman Saraç
Neda Soydan
Mustafa Zeki Kayahan
Anıl Tokat
Ali Cesur
Furkan Açar
Mehmet Ali Gedik
Taha Çakmak
İnan Altınbaş
Fatih Uğur
Ömer Ejder
Hakan Eryılmaz
Adli Kontrol Tedbiri Uygulanan İsimler:
Selay Turhan İnce
Ebru Avcı
Canan Özdemir
Abdullah Dal
Seda Tarım
Feyza Gözde Özdemir
Erhan Tunç
Soruşturma kapsamında daha önce de aralarında Çetin Genç, Eren Yeşilyurt, Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Hakan Avdan ve Konuralp Özkan'ın bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı. Başsavcılık kaynakları, fonlar üzerinden gerçekleşen finansal hareketlerin ve olası mağduriyetlerin tüm yönleriyle incelenmeye devam ettiğini bildirdi.
Çok Okunanlar