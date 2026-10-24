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Fon soruşturmasında 15 şüpheli daha tutuklandı

İstanbul'da sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmaları kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15’i tutuklandı, 7 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Haber Giriş Tarihi: 24.10.2026 14:44
Haber Güncellenme Tarihi: 24.10.2026 14:45
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Fon soruşturmasında 15 şüpheli daha tutuklandı

SPK'nın 7 şirkete ait 131 fon için aldığı tasfiye kararı sonrası başlatılan dev fon soruşturmasında adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15'i tutuklandı, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 7 şirkete ait toplam 131 fon hakkında tasfiye kararı almasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan geniş kapsamlı "fon soruşturması" derinleşerek devam ediyor.

Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve şüphelilerin mal varlıklarına el konulması süreçleri sürerken, adliyeye sevk edilen 22 şüpheliden 15'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmada Tutuklu Sayısı Artıyor

SPK tarafından iletilen raporlar ve yapılan resmi başvurular doğrultusunda İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen son operasyonda 31 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan şüphelilerden 22'si Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sorgulanan 15 şüpheli tutuklanırken, daha önce tutuklanan 11 kişiyle birlikte dosyadaki tutuklu sayısı hızla arttı.

Tutuklanan İsimler:

Rüstem Karakaya

Burak Poyraz

Ömer Eryılmaz

Osman Saraç

Neda Soydan

Mustafa Zeki Kayahan

Anıl Tokat

Ali Cesur

Furkan Açar

Mehmet Ali Gedik

Taha Çakmak

İnan Altınbaş

Fatih Uğur

Ömer Ejder

Hakan Eryılmaz

Adli Kontrol Tedbiri Uygulanan İsimler:

Selay Turhan İnce

Ebru Avcı

Canan Özdemir

Abdullah Dal

Seda Tarım

Feyza Gözde Özdemir

Erhan Tunç

Soruşturma kapsamında daha önce de aralarında Çetin Genç, Eren Yeşilyurt, Fadimenur Demir, Gülsüm Doğan, Hakan Avdan ve Konuralp Özkan'ın bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı. Başsavcılık kaynakları, fonlar üzerinden gerçekleşen finansal hareketlerin ve olası mağduriyetlerin tüm yönleriyle incelenmeye devam ettiğini bildirdi.

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