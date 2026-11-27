Fon soruşturması üzerinden dezenformasyon: Şaban Sevinç'in cezası belli oldu
Fon soruşturması üzerinden dezenformasyon: Şaban Sevinç'in cezası belli oldu
Fon soruşturmasına ilişkin yanıltıcı açıklamalar nedeniyle görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Şaban Sevinç'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verilirken Mustafa Balcı hakkında beraat kararı çıktı. Davada iki isim için de tahliye kararı verildi.
Haber Giriş Tarihi: 27.11.2026 13:13
Haber Güncellenme Tarihi: 27.11.2026 13:14
Kaynak:
AA
Fon soruşturmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkındaki dava karara bağlandı. Mahkeme, Sevinç’e 1 yıl 3 ay hapis cezası verirken Balcı’nın tüm suçlardan beraatine hükmetti. İki isim de tahliye edildi.
İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 48 gündür tutuklu bulunan Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı.
Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında Şaban Sevinç’in “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan cezalandırılmasını, diğer suçlamalardan beraatini talep etti. Mustafa Balcı hakkında ise tüm suçlamalardan beraat istendi.
Mahkemeden Şaban Sevinç’e hapis cezası
Mahkeme, Mustafa Balcı’nın üzerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verdi. Şaban Sevinç’e ise “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Sevinç’in de tahliyesine hükmetti.
İddianamede hangi suçlamalar yer aldı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mustafa Balcı hakkında “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret”, “iftira” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından 3 yıl 2 aydan 10 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.
Şaban Sevinç için ise aynı suçları zincirleme şekilde işlediği iddiasıyla 3 yıl 11 aydan 18 yıl 11 aya kadar hapis cezası istenmişti.
İddianamede, gazetecilerin Ömer Çelik’i fon soruşturması ve soruşturmada adı geçen kişilerle ilişkilendiren paylaşımlarının somut bilgi ve belgelerle desteklenmediği öne sürülmüştü. Paylaşımların soyut ve yanıltıcı nitelik taşıdığı, kamu görevlilerine ve devlet kurumlarına duyulan güveni zedeleyebileceği değerlendirilmişti.
Ayrıca söz konusu paylaşımların sosyal medya kullanıcıları tarafından yayılması nedeniyle kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya elverişli olduğu iddiasına yer verilmişti.
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Fon soruşturması üzerinden dezenformasyon: Şaban Sevinç'in cezası belli oldu
Fon soruşturmasına ilişkin yanıltıcı açıklamalar nedeniyle görülen davada mahkeme kararını açıkladı. Şaban Sevinç'e 1 yıl 3 ay hapis cezası verilirken Mustafa Balcı hakkında beraat kararı çıktı. Davada iki isim için de tahliye kararı verildi.
Fon soruşturmasına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanan gazeteciler Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı hakkındaki dava karara bağlandı. Mahkeme, Sevinç’e 1 yıl 3 ay hapis cezası verirken Balcı’nın tüm suçlardan beraatine hükmetti. İki isim de tahliye edildi.
İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 48 gündür tutuklu bulunan Şaban Sevinç ve Mustafa Balcı ilk kez hâkim karşısına çıktı. Duruşmaya sanıklar ve avukatları katıldı.
Savcılık, esas hakkındaki mütalaasında Şaban Sevinç’in “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan cezalandırılmasını, diğer suçlamalardan beraatini talep etti. Mustafa Balcı hakkında ise tüm suçlamalardan beraat istendi.
Mahkemeden Şaban Sevinç’e hapis cezası
Mahkeme, Mustafa Balcı’nın üzerine atılı tüm suçlardan beraatine karar verdi. Şaban Sevinç’e ise “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Sevinç’in de tahliyesine hükmetti.
İddianamede hangi suçlamalar yer aldı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mustafa Balcı hakkında “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret”, “iftira” ve “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlarından 3 yıl 2 aydan 10 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.
Şaban Sevinç için ise aynı suçları zincirleme şekilde işlediği iddiasıyla 3 yıl 11 aydan 18 yıl 11 aya kadar hapis cezası istenmişti.
İddianamede, gazetecilerin Ömer Çelik’i fon soruşturması ve soruşturmada adı geçen kişilerle ilişkilendiren paylaşımlarının somut bilgi ve belgelerle desteklenmediği öne sürülmüştü. Paylaşımların soyut ve yanıltıcı nitelik taşıdığı, kamu görevlilerine ve devlet kurumlarına duyulan güveni zedeleyebileceği değerlendirilmişti.
Ayrıca söz konusu paylaşımların sosyal medya kullanıcıları tarafından yayılması nedeniyle kamu düzenini ve kamu barışını bozmaya elverişli olduğu iddiasına yer verilmişti.
Kaynak: AA
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