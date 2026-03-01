Fidan ve Arakçi bölgesel gelişmeleri görüştü

Hakan Fidan ile Abbas Arakçi arasındaki telefon görüşmesinde bölgedeki son gelişmeler ele alındı. Diplomatik temasların kapsamı dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 01.03.2026 15:34
Haber Güncellenme Tarihi: 01.03.2026 15:36
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile 1 Mart 2026 tarihinde bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, bölgede yaşanan son gelişmeler ve saldırılara ilişkin durum ele alındı. Diplomatik temasların bölgesel yansımalarının önümüzdeki günlerde de gündemde kalması bekleniyor.
Bölgedeki gelişmeler masaya yatırıldı
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ile Arakçi arasındaki görüşmede saldırılara ilişkin son durum hakkında karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. Taraflar, mevcut gelişmelere dair görüş alışverişi yaptı.
Dışişleri kaynakları, Fidan’ın saldırıların başladığı 28 Şubat 2026 tarihinde de İran, Irak, Suudi Arabistan, Katar, Suriye, Mısır ve Endonezya Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğini bildirdi. Söz konusu temasların, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılar başlattığı gün yapıldığı aktarıldı.
Çok taraflı diplomasi trafiği sürdü
Kaynaklara göre, 28 Şubat 2026 tarihli görüşmelerde bölgede yaşanan gelişmeler ele alındı ve saldırıların sona ermesi amacıyla atılabilecek adımlar değerlendirildi. Bugünkü görüşmede de saldırılara ilişkin son durum başlığı öne çıktı.
Türkiye’nin bölgesel diplomasi trafiğinin gelişmelere paralel olarak devam ettiği bildirildi.
