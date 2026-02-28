İran'dan Dubai'ye füze saldırısı : 4 yaralı

ABD ve İsrail'in İran'a saldırı başlatmasının ardından Körfez adeta alev aldı. ABD hedeflerine ve İsrail'e karşılık veren İran füzeleri BAE'nin turistik merkezi Dubai'yi de vurdu. Gözde turistik merkezde hedef olan bölgeler alevlere teslim oldu.
Haber Giriş Tarihi: 28.02.2026 20:44
Haber Güncellenme Tarihi: 28.02.2026 21:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki müzakere süreci devam ederken, sabah saatlerinde bölgedeki tansiyonu yükselten gelişmeler yaşandı. İsrail ve ABD’nin İran’a yönelik ortak operasyonları düzenlediği bildirildi.
İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a karşı “önleyici bir müdahale” başlatıldığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump ise İran’a yönelik “kapsamlı bir operasyon” başlattıklarını açıkladı.
TAHRAN DAHİL ÇOK SAYIDA KENT VURULDU
Operasyonlar kapsamında başkent Tahran’ın yanı sıra İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentlerinin hedef alındığı belirtildi.
İRAN'DAN MİSİLLEME GECİKMEDİ
İran ise misilleme olarak bölgedeki ABD askeri varlıklarını hedef aldı. Açıklamalara göre, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün’de bulunan ABD üslerine eş zamanlı füze saldırıları düzenlendi.
Katar yönetimi, kendi hava sahasında iki İran füzesinin başarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
BAE HAVA SAHASINI KAPATTI
Birleşik Arap Emirlikleri güvenlik gerekçesiyle hava sahasını geçici olarak kapattığını açıkladı.
Başkent Abu Dabi’de şiddetli bir patlama sesi duyulduğu bildirildi.
DUBAİ DE HEDEF OLDU
Abu Dabi’nin yanı sıra BAE’nin turistik kenti Dubai’de de ABD üssünün İran İHA'ları tarafından hedef alındığı kaydedildi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde hedef alınan bir noktanın alevlere teslim olduğu görüldü. Kentte farklı birkaç nokta daha İHA'ların hedefi oldu.
Bir otelin isabet aldığı anlarsa Dubai'de bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kayıt altına alındı.
Akşam saatlerinde genellikle yoğun olan Dubai trafiğinin saldırılar sonrası tamamen durma noktasına geldi.
Hava sahası kapandığı için de, kentten ayrılmak isteyenler de hareket kabiliyetini kaybetti.
İran'dan Dubai'ye füze saldırısı : 4 yaralı
Çok Okunanlar