Ayetullah Arafi geçici lider olarak görevlendirildi
Ayetullah Arafi geçici lider olarak görevlendirildi. İran devlet televizyonu, Hamaney’in hava saldırısında hayatını kaybettiğini duyurdu, yeni süreç başladı.
Haber Giriş Tarihi: 01.03.2026 13:35
Haber Güncellenme Tarihi: 01.03.2026 13:38
İran devlet televizyonu, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in cumartesi sabah saatlerinde düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiğini açıkladı. Açıklamada saldırının ABD-İsrail ortak operasyonu kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Hamaney’in ölümünün ardından Ayetullah Arafi’nin geçici dini lider olarak görevlendirildiği bildirildi. Sürecin, İran’daki yönetim mekanizmasını ve bölgesel dengeleri nasıl etkileyeceği yakından izleniyor.
Resmî duyuru devlet televizyonundan yapıldı
İran devlet televizyonunda yayımlanan açıklamada, saldırının sabah saatlerinde gerçekleştiği ve Hamaney’in olay yerinde yaşamını yitirdiği ifade edildi. Açıklamada operasyonun detaylarına ilişkin teknik bilgi paylaşılmadı.
Hamaney, 1989 yılından bu yana İran’da dini liderlik görevini yürütüyordu. Ülkede en üst siyasi ve dini otorite konumunda bulunan dini lider, anayasal olarak geniş yetkilere sahip bulunuyor.
Geçici liderlik görevi Arafi’ye verildi
İran’da dini liderin vefatı halinde yeni liderin belirlenmesi süreci Uzmanlar Meclisi tarafından yürütülüyor. Devlet kaynakları, bu süreç tamamlanana kadar Ayetullah Arafi’nin geçici olarak görevlendirildiğini duyurdu.
