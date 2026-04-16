Kahramanmaraş saldırganının otopsi raporu açıklandı
Kahramanmaraş saldırganının otopsi raporu açıklandı
Kahramanmaraş’ta bir okulda gerçekleşen ve 1’i öğretmen 8’i öğrenci olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu açıklandı. Adli Tıp incelemesine göre Mersinli’nin ölüm nedeni kesici delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar hasarı ve dış kanama olarak kaydedildi.
Haber Giriş Tarihi: 16.04.2026 18:19
Haber Güncellenme Tarihi: 16.04.2026 18:24
Adli Tıp Kurumu tarafından oluşturulan 2 uzman, 2 otopsi teknikeri ile bilirkişi heyetinin incelemesinde, Mersinli’nin sağ bacağında bir adet öldürücü nitelikte kesici delici alet yarası tespit edildi. Cilt ve cilt altı bulgularına göre yaralanmaya neden olan aletin bir tarafının keskin, diğer tarafının ise künt özellik taşıdığı belirtildi.
Raporda, ölümün büyük damar yaralanmasına bağlı gelişen yoğun dış kanama sonucu meydana geldiği ifade edildi. İncelemelerde ayrıca vücutta ölü lekelerinin arka bölgelerde hafif şiddette olduğu kaydedildi.
Fiziksel bulgular ve müdahale izleri rapora yansıdı
Mersinli’nin yaklaşık 1,79 metre boyunda ve 85-90 kilogram ağırlığında olduğu belirlenirken, ellerinde naylon koruma poşeti bulunduğu tespit edildi. Sırt bölgesinde ise dört adet elektrod pedi bulunduğu, bu materyallerin ağrı kesici ve kas uyarıcı amaçlı kullanılan iletken yapışkanlar olduğu kaydedildi.
Saldırganın etkisiz hale getirilme süreci
Olay sırasında okulda bulunan ve çocukları aynı okulda eğitim gören bekçi tarafından müdahale edildiği bilgisi soruşturma dosyasına girdi. İfadesine göre bekçi, okuldan gelen sesler üzerine binaya girerek saldırganın tutulmaya çalışıldığı sırada müdahalede bulundu.
Söz konusu kişi, saldırganın kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini engellemek amacıyla elindeki bıçakla bacağına doğru bir hamle yaptığını beyan etti. Olay yerinde bulunan diğer kişilerin de saldırganı etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunduğu belirtildi.
Kahramanmaraş saldırganının otopsi raporu açıklandı
Kahramanmaraş’ta bir okulda gerçekleşen ve 1’i öğretmen 8’i öğrenci olmak üzere 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırının ardından, saldırıyı gerçekleştiren 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin otopsi raporu açıklandı. Adli Tıp incelemesine göre Mersinli’nin ölüm nedeni kesici delici alet yaralanmasına bağlı büyük damar hasarı ve dış kanama olarak kaydedildi.
Adli Tıp Kurumu tarafından oluşturulan 2 uzman, 2 otopsi teknikeri ile bilirkişi heyetinin incelemesinde, Mersinli’nin sağ bacağında bir adet öldürücü nitelikte kesici delici alet yarası tespit edildi. Cilt ve cilt altı bulgularına göre yaralanmaya neden olan aletin bir tarafının keskin, diğer tarafının ise künt özellik taşıdığı belirtildi.
Raporda, ölümün büyük damar yaralanmasına bağlı gelişen yoğun dış kanama sonucu meydana geldiği ifade edildi. İncelemelerde ayrıca vücutta ölü lekelerinin arka bölgelerde hafif şiddette olduğu kaydedildi.
Fiziksel bulgular ve müdahale izleri rapora yansıdı
Mersinli’nin yaklaşık 1,79 metre boyunda ve 85-90 kilogram ağırlığında olduğu belirlenirken, ellerinde naylon koruma poşeti bulunduğu tespit edildi. Sırt bölgesinde ise dört adet elektrod pedi bulunduğu, bu materyallerin ağrı kesici ve kas uyarıcı amaçlı kullanılan iletken yapışkanlar olduğu kaydedildi.
Saldırganın etkisiz hale getirilme süreci
Olay sırasında okulda bulunan ve çocukları aynı okulda eğitim gören bekçi tarafından müdahale edildiği bilgisi soruşturma dosyasına girdi. İfadesine göre bekçi, okuldan gelen sesler üzerine binaya girerek saldırganın tutulmaya çalışıldığı sırada müdahalede bulundu.
Söz konusu kişi, saldırganın kaçmasını ve başkalarına zarar vermesini engellemek amacıyla elindeki bıçakla bacağına doğru bir hamle yaptığını beyan etti. Olay yerinde bulunan diğer kişilerin de saldırganı etkisiz hale getirmek için müdahalede bulunduğu belirtildi.
