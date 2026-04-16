Okul saldırısında failin yazışmaları gündeme geldi: "Dünyaya ne kadar tükenmiş olduğumu göstereceğim"
Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'ye ait olduğu görülen dijital yazışmalar kamuoyuna yansıdı.
Haber Giriş Tarihi: 16.04.2026 18:27
Haber Güncellenme Tarihi: 16.04.2026 18:36
Kahramanmaraş’ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’ye ait olduğu öne sürülen dijital yazışmalar kamuoyuna yansıdı. tv100’de yer alan habere göre, söz konusu mesajların olaydan saatler önce Discord üzerinden paylaşıldığı görüldü. Güvenlik birimlerinin olayla ilgili çok yönlü soruşturma yürüttüğü bildirildi.
Mersinli'nin İngilizce olarak yazdığı mesajda, "Sanırım bunu bugün yapacağım, saat 15.00 gibi ya da ona benzer bir vakitte. 5. ve 6. sınıflar, hazır olsanız iyi olur. Bugün tamamen tükendim öz babam beni boğmaya ve öldürmeye çalıştı. Bugün evde yalnızım manifestomu aceleyle tamamlayacağım. Biraz uyuyacağım ve bu dünyaya ne kadar tükenmiş olduğumu göstereceğim" ifadelerini kullandı.
Saldırıda 1’i öğretmen, 8’i öğrenci olmak üzere toplam 9 kişinin hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Olayın ardından bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığı aktarılmıştı.
tv100’de yer alan bilgilere göre, saldırganın olaydan önce yabancı bir Discord grubuna İngilizce mesajlar gönderdiği belirtildi. Söz konusu mesajlarda belirli bir saat aralığına işaret edildiği ve psikolojik durumuna ilişkin ifadeler bulunduğu iddia edildi. Yetkililerin, bu içeriklerin doğruluğunu ve olayla bağlantısını teknik incelemelerle değerlendirdiği bildirildi.
Adli süreç ve otopsi bulguları
Olay yerinde hayatını kaybettiği belirtilen saldırgana ilişkin otopsi işlemlerinin tamamlandığı ve bazı bulguların dosyaya girdiği ifade edildi. Sağ bacak bölgesinde kesici-delici alet yarası tespit edildiğine yönelik bilgiler de haberlerde yer aldı. Adli makamların olayın tüm yönlerini aydınlatmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırının ardından saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli'ye ait olduğu görülen dijital yazışmalar kamuoyuna yansıdı.
