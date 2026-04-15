Bakan Tekin okul güvenliği için yeni adımları açıkladı
Bakan Tekin okul güvenliği için yeni adımları açıkladı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki saldırıların ardından alınacak önlemler netleşiyor.
Haber Giriş Tarihi: 15.04.2026 23:00
Haber Güncellenme Tarihi: 15.04.2026 23:06
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarının ardından güvenlik önlemlerine ilişkin yeni adımlar atılacağını açıkladı. Açıklamada, olayların ardından ilgili bakanlıklarla koordinasyon sağlanarak kapsamlı bir güvenlik yaklaşımının devreye alınacağı belirtildi. Sürecin nasıl şekilleneceği eğitim kurumlarındaki uygulamaların kapsamını belirleyecek.
Olayların ardından yapılan açıklamada Tekin, yaşananların ülke genelinde derin üzüntüye neden olduğunu ifade etti. Saldırılarda öğrenciler ve bir eğitimcinin hayatını kaybettiği, yaralıların bulunduğu bildirildi.
Güvenlik önlemleri yeniden yapılandırılacak
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan değerlendirmede, eğitim kurumlarında benzer olayların yaşanmaması amacıyla mevcut güvenlik uygulamalarının güncelleneceği belirtildi. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte yürütülecek çalışmalar kapsamında hem fiziki hem dijital tehditlerin ele alınacağı kaydedildi.
Açıklamada, eğitim ortamlarının güvenliğinin sağlanmasına yönelik bütüncül bir yaklaşımın hayata geçirileceği vurgulandı. Bu kapsamda okullardaki mevcut güvenlik altyapısının kapsamlı şekilde gözden geçirileceği ifade edildi.
Süreç tüm yönleriyle takip edilecek
Bakan Tekin, açıklamasında yaşanan olayların tüm yönleriyle takip edileceğini belirtti. Öğrencilerin ve öğretmenlerin güvenliğinin öncelikli olduğunu vurgulayan Tekin, gerekli tüm adımların dikkatle atılacağını bildirdi.
Hayatını kaybedenler için taziye mesajı da paylaşan Tekin, yaralılar için acil şifa temennisinde bulundu. Açıklamada, yaşanan olayların hiçbir yönünün karanlıkta bırakılmayacağı ifade edildi.
