WSJ, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanlarının Antalya'da bir araya geleceğini yazdı. Zirvede İran'a sunulan ve Hürmüz'ün fiili kapanışını sona erdirmeyi amaçlayan teklifler masaya yatırılacak.
Haber Giriş Tarihi: 15.04.2026 09:40
Haber Güncellenme Tarihi: 15.04.2026 09:41
ABD Merkezli Wall Street Journal Türkiye'nin 'Hürmüz Barışı' zirvesine ev sahipliği yapacağını yazdı.
'Türkiye, ateşkes önerileri ve Hürmüz Anlaşması'nı görüşmek üzere bölgesel güçlere ev sahipliği yapacak' başlığıyla verilen haberde "Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanları bu hafta Türkiye'de Türk mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.
Zirvede İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmasını sona erdirmek ve Washington ile kalıcı bir ateşkes sağlamak için sunulan önerileri görüşülecek" ifadelerine yer verdi.
Zirvenin Antalya'da düzenleneceği belirtilerek, "Toplantı Körfez'deki savaşı sona erdirmek için bölgesel bir girişimin parçası" denildi.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
Öte yandan İran İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan; Türkiye, İspanya, Çin, Rusya, İtalya ve Mısır'ın, İsrail'in "savaş çığırtkanlığına ve işlediği suçlara karşı duruşlarına" teşekkür etti. Pezeşkiyan, "Bu ülkelerin savaş kışkırtıcılığına karşı duruşları tarihsel köklerinden kaynaklanıyor" dedi.
Barış masası kuruluyor! Türkiye'de Hürmüz zirvesi
WSJ, Türkiye, Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanlarının Antalya'da bir araya geleceğini yazdı. Zirvede İran'a sunulan ve Hürmüz'ün fiili kapanışını sona erdirmeyi amaçlayan teklifler masaya yatırılacak.
ABD Merkezli Wall Street Journal Türkiye'nin 'Hürmüz Barışı' zirvesine ev sahipliği yapacağını yazdı.
'Türkiye, ateşkes önerileri ve Hürmüz Anlaşması'nı görüşmek üzere bölgesel güçlere ev sahipliği yapacak' başlığıyla verilen haberde "Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan dışişleri bakanları bu hafta Türkiye'de Türk mevkidaşlarıyla bir araya gelecek.
Zirvede İran'ın Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmasını sona erdirmek ve Washington ile kalıcı bir ateşkes sağlamak için sunulan önerileri görüşülecek" ifadelerine yer verdi.
Zirvenin Antalya'da düzenleneceği belirtilerek, "Toplantı Körfez'deki savaşı sona erdirmek için bölgesel bir girişimin parçası" denildi.
TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR
Öte yandan İran İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan; Türkiye, İspanya, Çin, Rusya, İtalya ve Mısır'ın, İsrail'in "savaş çığırtkanlığına ve işlediği suçlara karşı duruşlarına" teşekkür etti. Pezeşkiyan, "Bu ülkelerin savaş kışkırtıcılığına karşı duruşları tarihsel köklerinden kaynaklanıyor" dedi.
