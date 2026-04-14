Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş için yakalama kararı
Gülistan Doku dosyasında Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı, yurt dışı detayı dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 14.04.2026 18:18
Haber Güncellenme Tarihi: 14.04.2026 18:21
Gülistan Doku’nun 5 Ocak 2020’den bu yana kayıp olduğu soruşturma kapsamında, yeni deliller doğrultusunda dosya yeniden açıldı ve cinayet şüphesiyle yürütülen çalışmada önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenirken, süreçte yeni adımların atılması bekleniyor.
7 ilde operasyon düzenlendi
Yeniden başlatılan soruşturma kapsamında güvenlik birimleri tarafından 7 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda aralarında Gülistan Doku’nun erkek arkadaşı Z.A. ile dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in oğlu M.T.S’nin de bulunduğu toplam 13 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin gözaltı işlemleri tamamlandı.
Umut Altaş hakkında yakalama kararı
Soruşturma dosyasında yer alan şüphelilerden Mustafa Türkay Sonel ve Uğurcan Açıkgöz’ün yakın arkadaşı olduğu belirtilen Umut Altaş hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın, soruşturma kapsamında elde edilen yeni bulgular doğrultusunda alındığı bildirildi.
Yurt dışı ve kırmızı bülten süreci
Soruşturma kapsamında Umut Altaş’ın Mayıs 2022’den bu yana ABD’de bulunduğu ve bu tarihten itibaren Türkiye’ye dönmediği bilgisi dosyaya yansıdı. Başsavcılık tarafından Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarılması sürecinin değerlendirildiği öğrenildi.
Soruşturmada yeni aşama
Yeniden açılan dosyada yürütülen işlemler kapsamında gözaltı süreçleri ve yakalama kararlarının soruşturmanın seyrini doğrudan etkilemesi bekleniyor. Yetkili birimler tarafından elde edilecek yeni bulguların dosyanın kapsamını genişletebileceği belirtiliyor.
