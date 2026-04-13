Aziz İhsan Aktaş davasında gizli tanık takvimi açıklandı
Aziz İhsan Aktaş 'suç örgütü davasında' gizli tanıkların dinleneceği tarihler netleşti. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin ara kararı doğrultusunda, soruşturma aşamasında beyanları alınan “Yaprak” ve “XYZ49QP” kod adlı gizli tanıkların 20 ve 22 Nisan 2026 tarihlerinde ikinci celsede dinlenmesi planlandı.
Haber Giriş Tarihi: 13.04.2026 22:56
Haber Güncellenme Tarihi: 13.04.2026 22:59
Aziz İhsan Aktaş 'suç örgütü davasında' gizli tanıkların dinleneceği tarihler belli oldu. Mahkemenin 10 Nisan 2026 tarihli müzekkeresinde, söz konusu iki gizli tanığın belirtilen tarihlerde hazır edilerek duruşmada dinlenmesi talep edildi. Müzekkere kapsamında ilgili birimlerle iletişime geçilmesi istendi.
Gönderilen yazının İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne iletildiği bildirildi. Bu çerçevede, gizli tanıkların duruşma günlerinde mahkemede hazır bulunmalarına yönelik idari süreç başlatıldı.
İkinci celsede tanık beyanları alınacak
İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında alınan ara karar doğrultusunda, gizli tanıkların ikinci celsede dinlenmesine hükmedilmişti. Soruşturma aşamasında ifadeleri alınan tanıkların, duruşmada verecekleri beyanların dosya kapsamına doğrudan yansıması bekleniyor.
Yargılama sürecinde tanık ifadelerinin hangi başlıkları kapsayacağı ve mahkeme heyetinin değerlendirmesine nasıl etki edeceği, ikinci celsede ortaya çıkacak gelişmelerle birlikte netlik kazanacak.
