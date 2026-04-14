İzmir’de kentsel dönüşüm skandalı: Mağdurlar 15 yıldır evlerini bekliyor
CHP’li İzmir yönetiminin kentsel dönüşüm vaadiyle yola çıktığı projeler yargıya taşındı. İZBETON ve kooperatif modeli üzerinden kurulan sistemin bir rant çarkına dönüştüğünü belirten binlerce aile, tapulu evlerine kavuşamadıkları gerekçesiyle isyan etti.
Haber Giriş Tarihi: 14.04.2026 12:52
Haber Güncellenme Tarihi: 14.04.2026 12:53
Haber Merkezi
hurhaber.com
İzmir'de kentsel dönüşüm vaadiyle başlatılan ancak yıllardır tamamlanamayan konut projeleri, yargı operasyonu ve siyasi tutuklamalarla yeni bir boyut kazandı. İZBETON A.Ş. üzerinden yürütülen kooperatif modelindeki usulsüzlük iddiaları, aralarında üst düzey siyasetçilerin de bulunduğu isimlerin cezaevine girmesiyle Türkiye gündemine oturdu.
İzmir'de Kentsel Dönüşüm Düğümü: 15 Yıllık Mağduriyet Yargıya Taşındı
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. üzerinden yürütülen kentsel dönüşüm projelerinde yaşanan usulsüzlük iddiaları, yargı operasyonuyla sarsıldı. 15 yıldır evlerini bekleyen hak sahipleri isyan ederken, aralarında siyasetçilerin de bulunduğu isimler tutuklandı.
İZBETON Üzerinden Dev Vurgun İddiası
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, İZBETON A.Ş. aracılığıyla Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde yürütülen kentsel dönüşüm projelerindeki mali usulsüzlükler üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yeni kurulan kooperatif yönetimlerinin şikayeti ve bilirkişi raporları doğrultusunda; "zimmet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamalarıyla operasyon düzenlendi.
Siyaset Dünyasını Sarsan Tutuklamalar
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden biri olan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Erkol'un 2022-2024 yılları arasında kooperatif yönetiminde aktif görev aldığı, ihale süreçlerinde usulsüzlük şüphesi bulunan dönemlerde imza yetkisine sahip olduğu ve oğluna ait şirketin kooperatife teklif veren firmalar arasında yer aldığı iddiaları dosyada yer aldı. Dosya kapsamında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de tutuklandığı bildirilirken, mağdurlar sürecin siyasi çekişmeler nedeniyle çıkmaza girdiğini belirtti.
Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, 2011 yılında Karabağlar’da başlatılan projenin hala bitirilmediğini vurgulayarak şunları söyledi:
"15 yıl önce belediyenin 'prestij projesi' diye destek verdik ama hala evlerimize kavuşamadık. Sürekli oyalama taktiğiyle kandırıldık. Bugün gelinen noktada il başkanlarının, belediye başkanlarının tutuklanmasıyla süreç tamamen durdu. Biz siyasi rantın değil, tapulu evlerimizin peşindeyiz."
"Çığ Gibi Büyüyen Bir Kriz"
Mağdurlardan Onur Küçük ise kooperatif kanununa aykırı hareket edildiğini ve "akçeli işler" döndüğünü iddia etti. Küçük, "Bu kartopu çığ gibi büyüyecek. Siyasileri defalarca uyardık, 'Büyük maraz doğacak' dedik ama bizi dinlemek yerine başlarından savdılar. Şimdi hem paramızdan hem evimizden olduk" diyerek krizin boyutuna dikkat çekti.
