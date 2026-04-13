Cenaze töreninde Özel ve Kılıçdaroğlu temas kurmadı
Türkiye Büyük Millet Meclis Başkanlığı ve vekaleten cumhurbaşkanlığı görevlerinde bulunan, Türk siyasi tarihinde sembol isimlerden biri olan 92 yaşındaki Hüsamettin Cindoruk'un cenaze töreninde CHP genel başkanı Özgür Özel ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu neden temas kurmadı sorusu gündeme geldi. Cindoruk’un vedasında yaşanan anlar ve açıklamalar dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 13.04.2026 18:14
Haber Güncellenme Tarihi: 13.04.2026 18:19
Hüsamettin Cindoruk’un cenaze töreninde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında temas kurulmaması dikkat çekti. 92 yaşında hayatını kaybeden Cindoruk için İstanbul Teşvikiye Camii’nde düzenlenen törende çok sayıda siyasi isim bir araya gelirken, törendeki görüntüler kamuoyunda gündem oldu. Görüntülerin ardından yapılan açıklamalar, siyasi temasların seyrine ilişkin tartışmaların sürmesine neden oldu.
Cindoruk’un cenazesi Teşvikiye Camii’nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda defnedildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi eski başkanlarından olan ve bir dönem vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Cindoruk’un törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve farklı partilerden çok sayıda siyasetçi katıldı.
Törende dikkat çeken görüntüler
Tören sırasında Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte alana gelen Gürsel Tekin’in, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile temas kurmaması dikkat çekti. Aynı anlarda Özel’in verdiği tepkiler kameralara yansırken, cenaze alanındaki görüntüler siyasi kulislerde değerlendirilmeye başlandı.
Katılımcıların yoğunluğu ve tören alanındaki hareketlilik, temasların sınırlı kalmasına neden olan unsurlar arasında yer aldı. Törende farklı siyasi isimlerin birbirleriyle kısa süreli görüşmeler gerçekleştirdiği görüldü.
Özel’den açıklama geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, törende yaşanan temas eksikliğine ilişkin sorular üzerine açıklama yaptı. Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun böyle bir tutumunun olağan olmadığını belirterek, yaşanan durumun kalabalık nedeniyle oluşan bir dalgınlık olabileceğini ifade etti.
Özel açıklamasında, cenaze ortamının yoğunluğuna dikkat çekerek, taraflar arasında doğrudan bir sorun olmadığı yönünde değerlendirmede bulundu. Açıklama, törende yaşanan görüntülerin ardından kamuoyunda oluşan sorulara yanıt niteliği taşıdı.
Cindoruk’un siyasi geçmişi
Hüsamettin Cindoruk, Türk siyasi hayatında uzun yıllar aktif rol aldı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı görevinde bulunan Cindoruk, aynı zamanda bir dönem vekaleten cumhurbaşkanlığı görevini yürüttü.
Cindoruk’un, geçmiş dönemde Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdiği görüşmelerde Türkiye’deki siyasi sisteme ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu biliniyor. Siyasi yaşamı boyunca farklı dönemlerde aktif rol üstlenen Cindoruk’un vefatı, siyaset dünyasında geniş yankı buldu.
