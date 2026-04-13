Maden işçilerini taşıyan servis devrildi: 2 öldü, 10 yaralı
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde maden işçilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Haber Giriş Tarihi: 13.04.2026 08:29
Haber Güncellenme Tarihi: 13.04.2026 08:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Mustafa Özdemir'in kullandığı 44 S 7810 plakalı maden işçilerini taşıyan servis minibüsü, Güvenç Mahallesi'nde yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Hamza Günay olay yerinde hayatını kaybederken sürücü Mustafa Özdemir ile araçta bulunan yaralılar Hulusi Altıkulaç, Hüseyin Kaya, Mehmet Gökçe, Mustafa Sarıkaya, Zafer Dereli, Bilal Keçeli, Turap Uçar, Halil İbrahim Altıkulaç, Kaya Günay Hekimhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hastanede tedaviye alınan Ali Yücel, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
