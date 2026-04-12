İslamabad’daki 21 saatlik zirve neden sonuçsuz kaldı?
İslamabad’daki 21 saatlik zirve, ABD ve İran arasında anlaşma sağlanamadan sona erdi. Tarafların karşılıklı talepleri sürecin yönünü nasıl etkileyecek?
Haber Giriş Tarihi: 12.04.2026 09:22
Haber Güncellenme Tarihi: 12.04.2026 09:25
ABD ile İran arasında Pakistan’ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilen ve yaklaşık 21 saat süren doğrudan müzakereler, anlaşma sağlanamadan tamamlandı. Görüşmelere ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile üst düzey ABD heyeti katılırken, İran tarafı da nükleer program ve bölgesel başlıklar çerçevesinde taleplerini iletti. Sürecin sona ermesiyle birlikte tarafların yeni bir diplomatik adım atıp atmayacağı gündeme geldi.
Taraflardan peş peşe açıklamalar geldi
ABD Başkan Yardımcısı Vance, görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada taraflar arasında önemli başlıkların ele alındığını ancak somut bir uzlaşma sağlanamadığını belirtti. Vance, İran’ın nükleer silah geliştirmeyeceğine dair net ve doğrulanabilir bir taahhüt sunmadığını ifade etti.
ABD tarafının “nihai ve en iyi teklif” olarak nitelendirdiği bir mutabakat metni sunduğunu aktaran Vance, İran’ın bu teklifi kabul etmediğini ve görüşmelerin bu nedenle sonuçsuz kaldığını açıkladı. Görüşmeler sırasında ABD Başkanı Donald Trump ile de temas halinde olunduğu bilgisi paylaşıldı.
İran ABD’nin taleplerini eleştirdi
İran devlet televizyonu tarafından yapılan açıklamada ise müzakerelerin özellikle nükleer materyallerin ülke dışına çıkarılması ve Hürmüz Boğazı’na ilişkin başlıklarda tıkandığı belirtildi. İran tarafı, ABD’nin taleplerini “aşırı” olarak nitelendirirken, bu yaklaşımın ortak bir çerçeve oluşturulmasını engellediğini savundu.
İran heyetinin görüşmeler boyunca uzlaşı zemini oluşturmak için çeşitli girişimlerde bulunduğu, ancak taraflar arasında temel konularda görüş ayrılığının devam ettiği ifade edildi.
Kritik başlıklarda uzlaşma sağlanamadı
Müzakerelerde öne çıkan başlıklar arasında İran’ın nükleer programına ilişkin denetim mekanizmaları, nükleer materyallerin transferi ve bölgesel güvenlik konuları yer aldı. Tarafların bu başlıklarda ortak bir noktada buluşamaması, sürecin sonuçsuz kalmasına neden oldu.
ABD heyetinin görüşmelerin ardından Pakistan’dan ayrıldığı ve diplomatik temasların mevcut aşamada sona erdiği bildirildi. Önümüzdeki süreçte tarafların yeni bir müzakere takvimi oluşturup oluşturmayacağı ve mevcut tekliflerin yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği izlenecek.
