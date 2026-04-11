Emniyet'in gökyüzü gücüne ''milli'' takviye!

Savunma sanayiinde yerlilik atağı, Türk polisinin gökyüzündeki hakimiyetini perçinleyecek. Emniyet Genel Müdürlüğü, TUSAŞ tarafından üretilen milli hava araçlarıyla operasyonel kabiliyetini zirveye taşıyor. 13 Nisan Pazartesi günü düzenlenecek törenle; 48 saat havada kalabilen AKSUNGUR İHA, yerli taarruz helikopteri ATAK ve genel maksat helikopteri T-70 teşkilatın kullanımına sunulacak.
Haber Giriş Tarihi: 11.04.2026 11:43
Haber Güncellenme Tarihi: 11.04.2026 11:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Daire Başkanlığı, pazartesi günü düzenlenecek törenle yerli imkanlarla üretilen 1 AKSUNGUR insansız hava aracı (İHA), 1 ATAK taarruz helikopteri ve 1 T-70 genel maksat helikopterini envanterine katacak.
Havacılık Daire Başkanlığı, envanterine ekleyeceği AKSUNGUR ile güvenlik operasyonlarında kapasitesini artıracak. 48 saat havada kalabilen ve milli uydular üzerinden haberleşme imkanı sunan AKSUNGUR'la EGM bünyesindeki gelişmiş İHA sayısı 30'a ulaşacak.
Törende teslim alınacak ATAK ve T-70'le teşkilatın helikopter filosundaki yerlilik oranı da yükselecek. Daha önce teslim alınan ATAK ve T-70 helikopterine eklenen yeni araçlarla, EGM'nin operasyonel sahadaki hava gücü artacak.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülen projeler kapsamında 2026 ve 2027'de 18 GÖKBEY helikopteri ile 2 AKSUNGUR İHA'nın daha envantere girmesi planlanıyor. 18 GÖKBEY'in teslimi ile Havacılık Daire Başkanlığının helikopter envanterindeki yerlilik oranının yüzde 58'e ulaşması hedefleniyor.
Teslimat törenine, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun katılması bekleniyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Emniyet'in gökyüzü gücüne ''milli'' takviye!
Savunma sanayiinde yerlilik atağı, Türk polisinin gökyüzündeki hakimiyetini perçinleyecek. Emniyet Genel Müdürlüğü, TUSAŞ tarafından üretilen milli hava araçlarıyla operasyonel kabiliyetini zirveye taşıyor. 13 Nisan Pazartesi günü düzenlenecek törenle; 48 saat havada kalabilen AKSUNGUR İHA, yerli taarruz helikopteri ATAK ve genel maksat helikopteri T-70 teşkilatın kullanımına sunulacak.
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Havacılık Daire Başkanlığı, pazartesi günü düzenlenecek törenle yerli imkanlarla üretilen 1 AKSUNGUR insansız hava aracı (İHA), 1 ATAK taarruz helikopteri ve 1 T-70 genel maksat helikopterini envanterine katacak.
Havacılık Daire Başkanlığı, envanterine ekleyeceği AKSUNGUR ile güvenlik operasyonlarında kapasitesini artıracak. 48 saat havada kalabilen ve milli uydular üzerinden haberleşme imkanı sunan AKSUNGUR'la EGM bünyesindeki gelişmiş İHA sayısı 30'a ulaşacak.
Törende teslim alınacak ATAK ve T-70'le teşkilatın helikopter filosundaki yerlilik oranı da yükselecek. Daha önce teslim alınan ATAK ve T-70 helikopterine eklenen yeni araçlarla, EGM'nin operasyonel sahadaki hava gücü artacak.
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinesinde yürütülen projeler kapsamında 2026 ve 2027'de 18 GÖKBEY helikopteri ile 2 AKSUNGUR İHA'nın daha envantere girmesi planlanıyor. 18 GÖKBEY'in teslimi ile Havacılık Daire Başkanlığının helikopter envanterindeki yerlilik oranının yüzde 58'e ulaşması hedefleniyor.
Teslimat törenine, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'nun katılması bekleniyor.
Çok Okunanlar