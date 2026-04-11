Dünyanın gözü Pakistan'da! ABD'den İran'ın iddiasına yalanlama
ABD ile İran arasında savaş sonrası ilk yüz yüze temas Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bugün gerçekleştirilecek. Tarafların farklı taleplerle katılacağı görüşmelerde, nükleer program, Hürmüz Boğazı ve bölgesel güvenlik gibi başlıklar öne çıkıyor. Görüşmelerin Türkiye saatiyle 13.00'te başlaması bekleniyor. Üst düzey bir İranlı yetkili, ABD'nin dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılmasına onay verdiğini öne sürdü. Beyaz Saray ise iddiayı yalanladı.
Haber Giriş Tarihi: 11.04.2026 14:10
Haber Güncellenme Tarihi: 11.04.2026 14:11
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD ile İran arasındaki savaşta ilk müzakereler, bugün Pakistan'ın başkenti İslamabad'da başlıyor. Görüşmelerde ABD adına Başkan Yardımcısı Vance yer alırken, İran'ı Meclis Başkanı Galibaf ve Dışişleri Bakanı Arakçi temsil edecek.
Öte yandan, AA muhabirine konuşan kaynaklar, Vance ve İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın ayrı ayrı Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'le görüşeceğini kaydetti.
Görüşmeler için Şerif'in konutu dahil birkaç mekanın hazırlandığını belirten kaynaklar, görüşmenin Türkiye saatiyle 13.00'te başlamasının planlandığını aktardı.
ABD'DEN İRAN'IN ŞARTINA İLK ONAY
İranlı üst düzey bir yetkiliye göre ABD, Katar ve diğer yabancı bankalarda dondurulmuş bulunan İran varlıklarının serbest bırakılmasını kabul etti. Tahran yönetimi bu adımı, kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik "iyi niyet testi" ve Washington'ın sürece ciddi yaklaşımının göstergesi olarak değerlendiriyor. Aynı yetkili, söz konusu varlıkların çözülmesinin, herhangi bir kalıcı anlaşma öncesinde Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin sağlanmasıyla da doğrudan bağlantılı olduğunu ifade etti.
BEYAZ SARAY'DAN YALANLAMA
Beyaz Saray, İranlı yetkilinin yaptığı "Dondurulmuş varlıkların serbest bırakılması" açıklamasını yalanladı.
İRAN HEYETİ, PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF İLE GÖRÜŞTÜ
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile yapılacak müzakereler öncesinde Pakistan Başbakanı Şehbaz Şerif ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşme, ABD ile yapılacak müzakerelerin "ön hazırlığı" niteliğinde görülüyor.
ABD BAŞKAN YARDIMCISI JD VANCE, PAKİSTAN BAŞBAKANI ŞERİF İLE GÖRÜŞTÜ
İran ile bugün yapılması planlanan ateşkes görüşmeleri için İslamabad'da bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve beraberindeki heyet, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüştü.
Vance'e ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner de eşlik etti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
