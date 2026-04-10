Beşiktaş'tan Antalyaspor karşısında 4 gollü galibiyet
Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etti.
Süper Lig’de 2025-2026 sezonunun heyecanı devam ediyor.
Ligin 29. hafta mücadelesinde Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ile Sami Uğurlu’nun çalıştırdığı Antalyaspor, hakem Adnan Deniz Kayatepe’nin düdük çaldığı maçta Dolmabahçe’de karşı karşıya geldi.
Beşiktaş, konuk ettiği Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.
6 GOLLÜ MAÇTA KAZANAN BEŞİKTAŞ
Mücadeleye hızlı başlayan Beşiktaş, 5. dakikada Orkun Kökçü ile 1-0 öne geçti. 9. dakikada ise Jota Silva, Beşiktaş'ı 2-0 öne geçiren golü kaydetti.
Karşılaşmanın 21. dakikasında Antalyasporlu Sander van de Streek, farkı 1'e indiren golü attı ve skor 2-1 oldu.
Maçın 33. dakikada Beşiktaş'ta Hyeon-Gyu Oh, skoru 3-1'e getiren golü attı ve fark yeniden 2'ye yükseldi.
İlk yarı, Siyah-Beyazlılar'ın 3-1 üstünlüğüyle sona ererken Antalyaspor'da Samuel Ballet, 47. dakikada Beşiktaş ağlarını sarstı ve skor 3-2 oldu.
Dakikalar 59'u gösterdiğinde ise Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Hyeon-Gyu Oh, kendisinin 2. takımının 4. golünü attı ve fark yeniden 2'ye yükseldi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadeleyi 4-2 kazanan Beşiktaş, 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu.
BEŞİKTAŞ, PUANINI 55 YAPTI
Bu sonuçla birlikte puanını 55'e yükselten Beşiktaş, 4. sırada yer aldı. 28 puanda kalan Antalyaspor ise 13. sırada konumlandı.
