İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatıldı?

İstanbul’da yol yarışları nedeniyle kapanan yollar ve alternatif güzergahlar açıklandı. Beşiktaş ve Ataşehir’de trafik düzeni nasıl değişti?
Haber Giriş Tarihi: 12.04.2026 10:39
Haber Güncellenme Tarihi: 12.04.2026 10:41
İstanbul’da düzenlenen yol yarışı ve koşu etkinlikleri kapsamında Beşiktaş ve Ataşehir ilçelerinde çok sayıda cadde ve sokak trafiğe kapatıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan tedbirler doğrultusunda belirlenen güzergahlarda araç geçişine izin verilmezken, sürücüler için alternatif yollar duyuruldu. Uygulanan trafik düzenlemelerinin gün içindeki ulaşım yoğunluğunu nasıl şekillendireceği takip ediliyor.
Beşiktaş’ta kapanan yollar ve alternatif güzergahlar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamasına göre Beşiktaş’ta İnşirah Caddesi-Hüsrev Gerede Sokak kesişimi, Küçük Bebek Caddesi-Küçük Bebek Dere Sokak kesişimi, Boğaziçi Üniversitesi Bebek Yokuşu kesişimi, Şair Nigar Mektep Sokak-Kışlak Sokak kesişimi ile Muallim Naci Caddesi-Ahmet Taner Kışlalı Caddesi kesişimi başta olmak üzere birçok noktada trafik akışı durduruldu. Ayrıca Çağrı Sokak-Yeşilpınar Sokak, Sakıp Sabancı Caddesi-Baltalimanı Hisar Caddesi ve Aşiyan Yolu-Şehitlik Dergahı Sokak kesişimlerinde de araç geçişi sağlanamadı.
Alternatif olarak Portakal Yokuşu, Dereboyu, Ahmet Taner Kışlalı, Ahmet Adnan Saygun, Küçük Bebek, Nispetiye ve Çırağan caddeleri ile Kuruçeşme Çağrı, Arnavutköy Dere, Reşat Nuri Güntekin ve Kıraçhane sokakların kullanılabileceği bildirildi.
Ataşehir’de koşu etkinliği trafiği etkiledi
Ataşehir’de gerçekleştirilen koşu organizasyonu kapsamında Ataşehir Bulvarı ve Fazılpaşa Sokak ile bu yollara bağlanan güzergahlar trafiğe kapatıldı. Bölgedeki sürücüler için alternatif ulaşım planı devreye alındı.
Bu kapsamda Meriç, Sedef, Dicle, Dudullu, Dereboyu ve Ahmet Yesevi caddeleri ile Rıfat Danışman Sokak alternatif güzergah olarak kullanılabiliyor.
İstanbul genelinde etkinlik kaynaklı trafik düzenlemelerinin gün boyunca belirli saat aralıklarında devam etmesi beklenirken, sürücülerin resmi duyuruları takip ederek güzergah planlaması yapması önem taşıyor.
İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapatıldı?
