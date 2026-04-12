Meclis yeni haftaya yoğun başlıyor... Gündemde doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi var
Meclis yeni haftaya yoğun başlıyor... Gündemde doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi var
Meclis gündeminde doğum izni düzenlemesi ve sosyal medya sınırlaması yer alıyor. Teklifin kapsamı ve olası etkileri yakından izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 12.04.2026 10:11
Haber Güncellenme Tarihi: 12.04.2026 10:13
Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışma hayatı ve dijital alanı kapsayan düzenlemelerle yoğun bir gündemle çalışmalarını sürdürüyor. Genel Kurul’da doğum izninin artırılmasını içeren kanun teklifinin görüşmeleri devam ederken, sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırlaması da pakette yer alıyor. Teklifin yasalaşma süreci, çalışanlar ve aile politikaları açısından yakından takip ediliyor.
Doğum izni süresi uzatılıyor
Genel Kurul’da görüşülen düzenlemeye göre, anneler için mevcutta 16 hafta olan doğum izninin 24 haftaya çıkarılması öngörülüyor. Teklifin kabul edilmesi halinde, düzenleme yürürlüğe girdiğinde doğum izninde bulunan anneler de bu haktan yararlanabilecek. Ayrıca doğum sonrası 16 haftalık iznini tamamlayarak işine dönen anneler, 24 haftalık süreyi dolduracak şekilde kalan izin haklarını kullanabilecek.
Babalık izninde eşitleme planı
Teklif kapsamında babalık izninde de değişiklik öngörülüyor. Mevcut uygulamada işçiler için 5 gün olan babalık izninin, memurlarla eşitlenerek 10 güne çıkarılması planlanıyor. Düzenleme, kamu ve özel sektör çalışanları arasındaki izin farkını azaltmayı hedefliyor.
15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması
Kanun teklifinde yer alan bir diğer düzenleme ise dijital platformlara yönelik. Buna göre, 15 yaşını doldurmayan çocukların sosyal medya hesabı açması engellenecek. Sosyal medya platformlarının, kullanıcı yaşını belirlemek amacıyla algoritmalar kullanması gerekecek. 15 yaşın altında olduğu tespit edilen kullanıcıların hesaplarının kapatılması gündeme gelecek.
Parlamentolararası Birlik İstanbul’da toplanacak
Öte yandan Türkiye, dünya parlamentolarının çatı kuruluşu olan Parlamentolararası Birlik’in 152’nci Genel Kurulu’na ev sahipliği yapacak. 15-19 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek toplantıya 157 ülkeden katılım bekleniyor.
Toplantılara yabancı meclis başkanları, parlamenterler, üst düzey bürokratlar ve misyon temsilcileri katılacak. Oturumlara TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.
Küresel gelişmeler de gündemde
İstanbul’daki genel kurul kapsamında parlamenter diplomasi başlıklarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alınacak. Gazze ve İran başlıklarının da toplantı gündeminde yer alması öngörülüyor.
Meclis yeni haftaya yoğun başlıyor... Gündemde doğum izni ve sosyal medya düzenlemesi var
Meclis gündeminde doğum izni düzenlemesi ve sosyal medya sınırlaması yer alıyor. Teklifin kapsamı ve olası etkileri yakından izleniyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, çalışma hayatı ve dijital alanı kapsayan düzenlemelerle yoğun bir gündemle çalışmalarını sürdürüyor. Genel Kurul’da doğum izninin artırılmasını içeren kanun teklifinin görüşmeleri devam ederken, sosyal medya kullanımına yönelik yaş sınırlaması da pakette yer alıyor. Teklifin yasalaşma süreci, çalışanlar ve aile politikaları açısından yakından takip ediliyor.
Doğum izni süresi uzatılıyor
Genel Kurul’da görüşülen düzenlemeye göre, anneler için mevcutta 16 hafta olan doğum izninin 24 haftaya çıkarılması öngörülüyor. Teklifin kabul edilmesi halinde, düzenleme yürürlüğe girdiğinde doğum izninde bulunan anneler de bu haktan yararlanabilecek. Ayrıca doğum sonrası 16 haftalık iznini tamamlayarak işine dönen anneler, 24 haftalık süreyi dolduracak şekilde kalan izin haklarını kullanabilecek.
Babalık izninde eşitleme planı
Teklif kapsamında babalık izninde de değişiklik öngörülüyor. Mevcut uygulamada işçiler için 5 gün olan babalık izninin, memurlarla eşitlenerek 10 güne çıkarılması planlanıyor. Düzenleme, kamu ve özel sektör çalışanları arasındaki izin farkını azaltmayı hedefliyor.
15 yaş altına sosyal medya kısıtlaması
Kanun teklifinde yer alan bir diğer düzenleme ise dijital platformlara yönelik. Buna göre, 15 yaşını doldurmayan çocukların sosyal medya hesabı açması engellenecek. Sosyal medya platformlarının, kullanıcı yaşını belirlemek amacıyla algoritmalar kullanması gerekecek. 15 yaşın altında olduğu tespit edilen kullanıcıların hesaplarının kapatılması gündeme gelecek.
Parlamentolararası Birlik İstanbul’da toplanacak
Öte yandan Türkiye, dünya parlamentolarının çatı kuruluşu olan Parlamentolararası Birlik’in 152’nci Genel Kurulu’na ev sahipliği yapacak. 15-19 Nisan 2026 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek toplantıya 157 ülkeden katılım bekleniyor.
Toplantılara yabancı meclis başkanları, parlamenterler, üst düzey bürokratlar ve misyon temsilcileri katılacak. Oturumlara TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlık edecek.
Küresel gelişmeler de gündemde
İstanbul’daki genel kurul kapsamında parlamenter diplomasi başlıklarının yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler de ele alınacak. Gazze ve İran başlıklarının da toplantı gündeminde yer alması öngörülüyor.
