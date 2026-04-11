SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Bakan Ersoy'dan oyuncu Görkem Sevindik'e destek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İsrail'in, Filistinli esirlerin idamına ilişkin yasasına gösterdiği tepkinin ardından İsrailli bakanın hedef aldığı oyuncu Görkem Sevindik'in insani duruşunun yanında olduklarını bildirdi.

Haber Giriş Tarihi: 11.04.2026 16:01
Haber Güncellenme Tarihi: 11.04.2026 16:01
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail'in, Filistinli esirlerin idam edilmesiyle ilgili yasasına yönelik sosyal medya hesabından tepki gösteren oyuncu Görkem Sevindik, bu paylaşımının ardından İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir tarafından hedef alındı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, destek için oyuncu Sevindik ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından NSosyal hesabından paylaşımda bulunan Ersoy, şunları kaydetti:

"Kıymetli sanatçımız Görkem Sevindik'in ortaya koyduğu insani duruşun yanındayız. Dünyanın ortak vicdanıyla yükselen bir çağrıya tehditle karşılık verilmesi asla kabul edilemez. Filistinlilere yönelik idam düzenlemesini savunan ve buna itiraz edenleri hedef alan bu nefret dili, İsrail'in hukuksuzlukta geldiği noktayı bir kez daha dünyaya göstermektedir. Gazze'de süren zulme karşı ses yükseltmek bir insanlık görevidir. Vicdan sahibi hiç kimse, masumların hayatını hedef alan bu anlayış karşısında susmamalıdır. Hukuksuzluğa, zulme, insanlık dışı uygulamalara karşı durmaya ve Filistin halkının hakkını, hukukunu ve onurunu savunmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver