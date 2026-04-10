İsrail'in skandal idam kararına Erdoğan'dan sert tepki

İsrail'in Filistinli mahkumları idam etmesinin önünü açan yasayı kabul etmesine sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hitler'in Yahudilere yönelik canavarca politikaları ile İsrail Parlamentosu'nun zafer edasıyla aldığı karar arasında özü itibarıyla bir fark var mıdır?" dedi.

Haber Giriş Tarihi: 10.04.2026 22:04
Haber Güncellenme Tarihi: 10.04.2026 22:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistinli mahkumları idam etmesinin önünü açan yasayı kabul etmesine sert tepki gösterdi.

Erdoğan, "Hitler'in Yahudilere yönelik canavarca politikaları ile İsrail Parlamentosu'nun zafer edasıyla aldığı karar arasında özü itibarıyla bir fark var mıdır?" dedi.

Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Sadece Filistinli mahkumlar için idam cezası getirmenin adı apartheid değil midir? Bunun adı hukuku, ırkçı faşizme alet etmek değil midir?

Bu yapılanlar ayrımcılıktır, ırkçılıktır, 1994'te Güney Afrika'da yıkılan apartheid rejiminin daha beterini İsrail'de uygulamaya geçirmek demektir."

