İsrail'in skandal idam kararına Erdoğan'dan sert tepki
Haber Giriş Tarihi: 10.04.2026 22:04
Haber Güncellenme Tarihi: 10.04.2026 22:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İsrail'in skandal idam kararına Erdoğan'dan sert tepki
İsrail'in Filistinli mahkumları idam etmesinin önünü açan yasayı kabul etmesine sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hitler'in Yahudilere yönelik canavarca politikaları ile İsrail Parlamentosu'nun zafer edasıyla aldığı karar arasında özü itibarıyla bir fark var mıdır?" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Filistinli mahkumları idam etmesinin önünü açan yasayı kabul etmesine sert tepki gösterdi.
Erdoğan, "Hitler'in Yahudilere yönelik canavarca politikaları ile İsrail Parlamentosu'nun zafer edasıyla aldığı karar arasında özü itibarıyla bir fark var mıdır?" dedi.
Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı: "Sadece Filistinli mahkumlar için idam cezası getirmenin adı apartheid değil midir? Bunun adı hukuku, ırkçı faşizme alet etmek değil midir?
Bu yapılanlar ayrımcılıktır, ırkçılıktır, 1994'te Güney Afrika'da yıkılan apartheid rejiminin daha beterini İsrail'de uygulamaya geçirmek demektir."
