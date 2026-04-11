Bolu Belediyesi’ne bağlı BolSev Vakfı’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması derinleşirken, tutuklu yönetici Ali Sarıyıldız’ın ifadesi dosyaya damga vurdu. Kurban bağışlarının amacı dışında kullanıldığı iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
Haber Giriş Tarihi: 11.04.2026 08:07
Haber Güncellenme Tarihi: 11.04.2026 08:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP’li Bolu Belediyesi’ne bağlı BolSev Vakfı hakkında yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Belediye Başkanı Tanju Özcan ve vakıf yöneticilerinin de yer aldığı dosyada dikkat çeken ifadeler ortaya çıktı.
SORUŞTURMADA DİKKAT ÇEKEN İFADE
Tutuklu bulunan BolSev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, ifadesinde bağışların kullanım amacına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Sarıyıldız, “Bağışı kurban kesmek için değil, öğrencilere burs vermek için topladık” dedi.
Bu ifade, bağışların duyurulan amacı ile kullanım şekli arasındaki farkı gündeme taşıdı.
KURBAN BAĞIŞLARI İDDİASI
2025 yılında BolSev Vakfı tarafından vatandaşlardan kurban kesimi amacıyla bağış toplandığı belirtildi. Vakfın sosyal medya hesaplarında “Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak” ifadeleriyle çağrı yapıldığı tespit edildi.
Ancak soruşturma dosyasına göre vakıf kayıtlarında kurbanlık hayvan alımı ya da kesimine ilişkin herhangi bir işlem bulunmadığı iddia edildi. Bu durum, bağışların amacı dışında kullanıldığı yönündeki şüpheleri artırdı.
YENİ GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR
Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile CHP’li Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı. Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki isim, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MAĞDUR SAYISI ARTIYOR
Soruşturma dosyasında şu ana kadar 36 kişinin mağdur sıfatıyla yer aldığı öğrenildi. Yetkililer, dosyanın genişleyerek devam ettiğini belirtiyor.
Bolu Belediyesi soruşturmasında şok itiraf
Bolu Belediyesi’ne bağlı BolSev Vakfı’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması derinleşirken, tutuklu yönetici Ali Sarıyıldız’ın ifadesi dosyaya damga vurdu. Kurban bağışlarının amacı dışında kullanıldığı iddiaları kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.
CHP’li Bolu Belediyesi’ne bağlı BolSev Vakfı hakkında yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor. Belediye Başkanı Tanju Özcan ve vakıf yöneticilerinin de yer aldığı dosyada dikkat çeken ifadeler ortaya çıktı.
SORUŞTURMADA DİKKAT ÇEKEN İFADE
Tutuklu bulunan BolSev Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız, ifadesinde bağışların kullanım amacına ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Sarıyıldız, “Bağışı kurban kesmek için değil, öğrencilere burs vermek için topladık” dedi.
Bu ifade, bağışların duyurulan amacı ile kullanım şekli arasındaki farkı gündeme taşıdı.
KURBAN BAĞIŞLARI İDDİASI
2025 yılında BolSev Vakfı tarafından vatandaşlardan kurban kesimi amacıyla bağış toplandığı belirtildi. Vakfın sosyal medya hesaplarında “Kurbanlarınız ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak” ifadeleriyle çağrı yapıldığı tespit edildi.
Ancak soruşturma dosyasına göre vakıf kayıtlarında kurbanlık hayvan alımı ya da kesimine ilişkin herhangi bir işlem bulunmadığı iddia edildi. Bu durum, bağışların amacı dışında kullanıldığı yönündeki şüpheleri artırdı.
YENİ GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR
Soruşturma kapsamında Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz ile CHP’li Meclis Üyesi Aydan Özdemir gözaltına alındı. Jandarma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki isim, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
MAĞDUR SAYISI ARTIYOR
Soruşturma dosyasında şu ana kadar 36 kişinin mağdur sıfatıyla yer aldığı öğrenildi. Yetkililer, dosyanın genişleyerek devam ettiğini belirtiyor.
