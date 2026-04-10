Netanyahu'nun ''İran planı''nı deşifre etti! Obama, Biden ve Bush reddetmiş
Netanyahu'nun ''İran planı''nı deşifre etti! Obama, Biden ve Bush reddetmiş
Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yıllardır süregelen İran'a saldırı planlarını ifşa etti. Kerry; Bush, Obama ve Biden'ın reddettiği bu talebi, hayata geçiren tek ismin mevcut Başkan Donald Trump olduğunu açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 10.04.2026 10:44
Haber Güncellenme Tarihi: 10.04.2026 10:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan Kerry, MS Now kanalında katıldığı programda, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı değerlendirdi.
Kerry, "Dürüst olmak gerekirse, bu tartışmalarda eksik olan şey, bu savaşın kesinlikle ve mutlak surette meydana gelmemiş olması gerektiğidir." dedi.
Sivil ölümlerinin ve küresel ekonomiye tehditlerin, gerekli diplomatik çabalara girişilmeden hızla hareket edilmesinin sonuçları olduğuna işaret eden Kerry, şunları kaydetti:
"Başbakan Netanyahu ile bazı görüşmelere katıldım. Evet, saldırmamızı istiyordu. Başkan Obama'ya geldi ve saldırıları isteyerek sunum yaptı. Başkan Obama reddetti. (Eski) Başkan (Joe) Biden reddetti. (Eski) Başkan (George W.) Bush reddetti. Bunu kabul eden tek başkan açıkça Başkan Trump oldu."
Kerry, Trump'ın ilk başkanlık döneminde İran'ın nükleer programını kısıtlaması karşılığında yaptırımların hafifletilmesini öngören 2015 tarihli Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (JCPOA) çekilmesinin de Tahran'ın ABD'ye güvenini zedelediğini ifade etti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Netanyahu'nun ''İran planı''nı deşifre etti! Obama, Biden ve Bush reddetmiş
Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yıllardır süregelen İran'a saldırı planlarını ifşa etti. Kerry; Bush, Obama ve Biden'ın reddettiği bu talebi, hayata geçiren tek ismin mevcut Başkan Donald Trump olduğunu açıkladı.
Eski ABD Başkanı Barack Obama döneminde Dışişleri Bakanlığı yapan Kerry, MS Now kanalında katıldığı programda, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı değerlendirdi.
Kerry, "Dürüst olmak gerekirse, bu tartışmalarda eksik olan şey, bu savaşın kesinlikle ve mutlak surette meydana gelmemiş olması gerektiğidir." dedi.
Sivil ölümlerinin ve küresel ekonomiye tehditlerin, gerekli diplomatik çabalara girişilmeden hızla hareket edilmesinin sonuçları olduğuna işaret eden Kerry, şunları kaydetti:
"Başbakan Netanyahu ile bazı görüşmelere katıldım. Evet, saldırmamızı istiyordu. Başkan Obama'ya geldi ve saldırıları isteyerek sunum yaptı. Başkan Obama reddetti. (Eski) Başkan (Joe) Biden reddetti. (Eski) Başkan (George W.) Bush reddetti. Bunu kabul eden tek başkan açıkça Başkan Trump oldu."
Kerry, Trump'ın ilk başkanlık döneminde İran'ın nükleer programını kısıtlaması karşılığında yaptırımların hafifletilmesini öngören 2015 tarihli Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndan (JCPOA) çekilmesinin de Tahran'ın ABD'ye güvenini zedelediğini ifade etti.
