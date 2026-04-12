İstanbul’da gece yarısı uyuşturucu operasyonu genişledi: Ünlü isimler gözaltına alındı
İstanbul’da gece yarısı uyuşturucu operasyonu kapsamında Beşiktaş ve Etiler’de üç eğlence mekanında arama yapıldı. Gözaltı listesinde dikkat çeken isimler yer aldı.İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 12.04.2026 09:27
Haber Güncellenme Tarihi: 12.04.2026 09:31
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, gece saatlerinde Beşiktaş ve Etiler’de bulunan eğlence mekanlarına operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri üç ayrı adreste arama gerçekleştirirken, bazı isimler hakkında gözaltı kararı verildi.
Beşiktaş’ta eğlence mekanında arama yapıldı
Başsavcılık talimatıyla Beşiktaş Cevdet Paşa Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir eğlence mekanı için arama kararı çıkarıldı. Narkotik ekipleri tarafından gerçekleştirilen arama sonrası iş yeri sahibinin gözaltına alındığı öğrenildi. Arama işlemlerinin ardından ekipler adresten ayrıldı.
Etiler’de iki ayrı adrese operasyon
Etiler Nisbetiye Caddesi üzerinde bulunan iki eğlence mekanında da arama yapıldı. Operasyonlara narkotik köpekleri eşlik ederken, aramaların gece saatleri boyunca sürdüğü bildirildi. Ekiplerin elde ettiği bulguların soruşturma dosyasına eklendiği aktarıldı.
Gözaltı listesinde kamuoyunun tanıdığı isimler var
Soruşturma kapsamında aralarında İlker İnanoğlu, Cem Adrian, Mika Slowana, Özlem Parlu, Elif Karaarslan ve Samet Liçina’nın bulunduğu bazı kişiler hakkında gözaltı kararı verildi. İlker İnanoğlu ve Cem Adrian’ın yurt dışında olduğu öğrenilirken, diğer isimlerin gözaltına alındığı belirtildi.
