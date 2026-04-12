CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı. İZBETON A.Ş. soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında verilen kararın detayları ortaya çıkıyor. İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 12.04.2026 18:37
Haber Güncellenme Tarihi: 12.04.2026 18:40
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Soruşturma, Gaziemir ilçesindeki Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projelerinde kooperatif üzerinden menfaat temin edildiği iddialarına dayanıyor.
Soruşturma dosyasında, S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi üzerinden yürütülen işlemler kapsamında “zimmet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “resmi belgede sahtecilik” ve “denetim görevinin ihmali” suçlamaları yer aldı. Kooperatifin yeni yönetiminin şikâyet dilekçesi, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları doğrultusunda adli süreç başlatıldı.
Gözaltı ve adli süreç nasıl ilerledi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç tarihlerinde İZBETON A.Ş. yetkilisi ile kooperatifin yönetim ve denetim kurullarında yer aldığı belirtilen 10 kişi hakkında 9 Nisan 2026 tarihinde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9’u yakalanarak gözaltına alınırken, 1 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Mahkeme tutuklama kararı verdi
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un da bulunduğu 9 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol tutuklandı. İZBETON A.Ş. soruşturması kapsamında 9 kişi hakkında verilen kararın detayları ortaya çıkıyor. İşte detaylar...
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON A.Ş. üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un da aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Soruşturma, Gaziemir ilçesindeki Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projelerinde kooperatif üzerinden menfaat temin edildiği iddialarına dayanıyor.
Soruşturma dosyasında, S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi üzerinden yürütülen işlemler kapsamında “zimmet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “resmi belgede sahtecilik” ve “denetim görevinin ihmali” suçlamaları yer aldı. Kooperatifin yeni yönetiminin şikâyet dilekçesi, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları doğrultusunda adli süreç başlatıldı.
Gözaltı ve adli süreç nasıl ilerledi
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, suç tarihlerinde İZBETON A.Ş. yetkilisi ile kooperatifin yönetim ve denetim kurullarında yer aldığı belirtilen 10 kişi hakkında 9 Nisan 2026 tarihinde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9’u yakalanarak gözaltına alınırken, 1 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi.
İzmir İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin tamamlanmasının ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Mahkeme tutuklama kararı verdi
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un da bulunduğu 9 kişi hakkında tutuklama kararı verdi.
