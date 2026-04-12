CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol gözaltı sonrası adliyeye sevk edildi
Haber Giriş Tarihi: 12.04.2026 11:33
Haber Güncellenme Tarihi: 12.04.2026 11:36
CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İZBETON A.Ş. üzerinden yürütüldüğü belirtilen usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında adliyeye çıkarıldı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan toplam 9 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edildi. S
Soruşturma süreci nasıl ilerledi?
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İZBETON A.Ş. üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen işlemler mercek altına alındı. Bu kapsamda aralarında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un da bulunduğu 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler jandarma tarafından gözaltına alınarak işlemleri için ilgili birimlere götürüldü.
Şüpheliler savcılığa sevk edildi
Jandarmadaki ifade ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.
