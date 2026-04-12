CHP'li Ümit Erkol için savcılıktan tutuklama istemi!
Ümit Erkol hakkında yürütülen soruşturmada savcılık, aralarında CHP Ankara İl Başkanı’nın da bulunduğu 9 kişiyi tutuklama talebiyle mahkemeye sevk etti.
Haber Giriş Tarihi: 12.04.2026 16:21
Haber Güncellenme Tarihi: 12.04.2026 16:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ üzerinden Gaziemir Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı projelerinde usulsüzlük iddiaları inceleniyor. Soruşturma kapsamında “zimmet”, “nitelikli dolandırıcılık”, “resmi belgede sahtecilik” ve “denetim görevinin ihmali” suçlamaları yöneltiliyor. Sürecin ilerleyen aşamalarında yargı kararlarının kamuoyu ve piyasa algısı üzerindeki etkisi izlenmeye devam edecek.
Gözaltı süreci ve sevk işlemi
Kooperatifin yeni yönetim kurulunun şikâyeti, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları doğrultusunda, suç tarihlerinde İZBETON AŞ yetkilisi ile kooperatif yönetim ve denetim kurullarında yer aldığı belirlenen 10 kişi hakkında 9 Nisan 2026 tarihinde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 9’u yakalanarak gözaltına alınırken, 1 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi.
Gözaltına alınanlar arasında CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da yer aldı. Şüpheliler, İzmir İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından 12 Nisan 2026 sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Suçlamalar ve soruşturma kapsamı
Soruşturma dosyasında, S.S. İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi üzerinden menfaat temin edildiği iddiaları yer aldı. İddialar kapsamında mali işlemler, proje süreçleri ve denetim mekanizmalarına ilişkin bulguların dosyaya girdiği belirtildi.
Cumhuriyet savcısı, savcılıktaki ifadelerin ardından aralarında Ümit Erkol’un da bulunduğu 9 kişiyi tutuklama istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
