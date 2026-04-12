Hande Erçel’in test sonucu için yeni 'inceleme' talebi
Ünlü oyucu Hande Erçel’in test sonucu sonrası yeni inceleme talebi gündeme geldi. Adli Tıp’a gönderilen bulgular hangi detayları içeriyor
Haber Giriş Tarihi: 12.04.2026 16:58
Haber Güncellenme Tarihi: 12.04.2026 17:01
Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimlerin test sonuçları 2026 yılında açıklandı. Soruşturma çerçevesinde yapılan analizlerde bazı isimlerin sonuçları negatif çıkarken, bazı örneklerde farklı maddelere rastlandı. Başsavcılık, oyuncu Hande Erçel’in test bulgularına ilişkin ayrıca inceleme talep etti.
Soruşturma kapsamında Fikret Orman, Burak Elmas ve Hande Erçel’in test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi. Yetkili kaynaklardan aktarılan bilgilere göre bu isimlerde uyuşturucu kullanımına dair pozitif bulguya rastlanmadı.
Bazı isimlerde pozitif bulgular tespit edildi
Yapılan incelemelerde oyuncu İbrahim Çelikkol’un saç örneğinde kokain ve metabolitleri tespit edildi. Şarkıcı Mustafa Ceceli’nin saç örneğinde de benzer şekilde kokain bulgularına rastlandı. İlkay Şencan’ın kan örneğinde ise esrar etken maddesi THC metaboliti bulunduğu kaydedildi.
Hande Erçel’in test bulguları dikkat çekti
Hande Erçel’in test sonucu negatif olarak açıklanırken, idrar örneğinde morfin, kodein, kodein glukuronid ve parasetamol etken maddeleri tespit edildi. Söz konusu maddelerin varlığına rağmen test sonucunun negatif olarak değerlendirilmesi teknik kriterlere dayandırıldı.
Adli Tıp incelemesi talep edildi
Başsavcılık, Erçel’in testinde tespit edilen morfin ve kodein gibi maddelerin ilaç etken maddesi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu 5. İhtisas Kurulu’na müzekkere yazdı. İnceleme sonucunda hazırlanacak raporun soruşturma sürecine yön vermesi bekleniyor.
Süreçte yeni değerlendirme aşaması
Adli Tıp Kurulu’nun yapacağı teknik analizler, tespit edilen maddelerin kaynağı ve kullanım amacına ilişkin belirleyici olacak.
Çok Okunanlar