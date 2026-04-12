Aile hekimliğinde yeni düzenleme hangi değişiklikleri getiriyor?
Aile hekimliği düzenlemesi ile sözleşme yetkisi yerelleşiyor. Devamsızlık süresine ilk kez yasal sınır gelirken sistemde yeni dönem başlıyor.
Haber Giriş Tarihi: 12.04.2026 16:04
Haber Güncellenme Tarihi: 12.04.2026 16:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Aile hekimliği sisteminde kapsamlı değişiklikler içeren kanun teklifi taslağı gündeme geldi. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan düzenleme, yaklaşık 28 bin aile hekimliği birimi ile 56 bin sözleşmeli aile hekimi ve aile sağlığı çalışanını kapsıyor. Taslakla idari süreçlerin hızlandırılması ve hukuki belirsizliklerin giderilmesi hedeflenirken, yeni uygulamaların sahadaki işleyişi nasıl etkileyeceği yakından izlenecek.
Sözleşme yetkisinde yerel yönetim dönemi
Mevcut sistemde merkezi düzeyde yürütülen sözleşme süreçlerinde değişikliğe gidiliyor. Taslağa göre sözleşme imzalama yetkisinin valilikler ve il sağlık müdürlüklerine devredilmesi planlanıyor. Bu adımla birlikte yerel düzeyde daha hızlı karar alınması ve uygulama süreçlerinin sadeleştirilmesi amaçlanıyor.
Devamsızlık sürelerine yasal sınır geliyor
Düzenlemede dikkat çeken başlıklardan biri devamsızlık sürelerine ilişkin oldu. Mevcut uygulamada açık bir yasal sınır bulunmazken, yeni taslakla bu alandaki boşluğun giderilmesi öngörülüyor. Buna göre görev başında bulunmama süresinin 8 haftayı aşması durumunda sözleşmenin kendiliğinden sona ermesi planlanıyor.
Kapsam ve hedefler netleşiyor
Hazırlanan teklif ile hem idari süreçlerin hızlandırılması hem de uzun süredir tartışma konusu olan uygulama farklılıklarının ortadan kaldırılması hedefleniyor. Düzenlemenin yasalaşma süreci ve uygulama takvimi, sağlık çalışanları ve sektör paydaşları tarafından yakından takip ediliyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
