MGM 13 il için sarı kod uyarısı yaptı. 12 Nisan raporunda yağış, kar ve zirai don riski öne çıkarken, detaylar dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 12.04.2026 11:23
Haber Güncellenme Tarihi: 12.04.2026 11:25
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde yağışlı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda 13 il için sarı kodlu uyarı verildi. Açıklamada, kuvvetli yağış, zirai don ve çığ riskine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının tarım ve ulaşım üzerindeki etkileri yakından izleniyor.
Yağışlı hava birçok bölgede etkili olacak
Rapora göre ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu geçecek. Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Kastamonu, Ankara, Çankırı ve Konya çevreleri ile Sinop’un iç kesimleri de yağış alacak.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak olarak görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda ve yer yer İç Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.
Doğu bölgelerinde kuvvetli yağış uyarısı
MGM, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda, Iğdır ve Van hariç olmak üzere yağışların kuvvetli olacağını bildirdi. Bu kapsamda Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Siirt, Batman, Şırnak ve Ardahan için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.
Zirai don ve buzlanma riski öne çıkıyor
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor. Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunuyor.
Tarım faaliyetleri açısından kritik olan bu gelişmenin üreticiler tarafından yakından takip edilmesi gerekiyor.
Çığ tehlikesi yüksek kesimlerde devam ediyor
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kar erimeleriyle birlikte riskin arttığı bölgelerde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, değerlerin ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatıdan, diğer bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
MGM 13 il için sarı kod uyarısı yaptı
MGM 13 il için sarı kod uyarısı yaptı. 12 Nisan raporunda yağış, kar ve zirai don riski öne çıkarken, detaylar dikkat çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava durumu raporuna göre, Türkiye genelinde yağışlı ve soğuk hava etkisini sürdürürken, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda 13 il için sarı kodlu uyarı verildi. Açıklamada, kuvvetli yağış, zirai don ve çığ riskine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Önümüzdeki günlerde hava koşullarının tarım ve ulaşım üzerindeki etkileri yakından izleniyor.
Yağışlı hava birçok bölgede etkili olacak
Rapora göre ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu geçecek. Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı yağış bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Kastamonu, Ankara, Çankırı ve Konya çevreleri ile Sinop’un iç kesimleri de yağış alacak.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak şeklinde, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yer yer gök gürültülü sağanak olarak görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda ve yer yer İç Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar tahmin ediliyor.
Doğu bölgelerinde kuvvetli yağış uyarısı
MGM, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda, Iğdır ve Van hariç olmak üzere yağışların kuvvetli olacağını bildirdi. Bu kapsamda Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Siirt, Batman, Şırnak ve Ardahan için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Yetkililer, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.
Zirai don ve buzlanma riski öne çıkıyor
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma, don, pus ve yer yer sis bekleniyor. Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde hafif zirai don riski bulunuyor.
Tarım faaliyetleri açısından kritik olan bu gelişmenin üreticiler tarafından yakından takip edilmesi gerekiyor.
Çığ tehlikesi yüksek kesimlerde devam ediyor
Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Kar erimeleriyle birlikte riskin arttığı bölgelerde dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin altında
Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken, değerlerin ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatıdan, diğer bölgelerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
