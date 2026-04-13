Papa 14. Leo ve Trump arasında dikkat çeken polemik
Papa 14. Leo ve Trump arasında yaşanan polemik, ABD ile Vatikan ilişkilerinde gerilim sinyallerini artırırken açıklamaların etkisi yakından izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 13.04.2026 21:09
Haber Güncellenme Tarihi: 13.04.2026 21:11
ABD Başkanı Donald Trump ile Katoliklerin ruhani lideri Papa 14. Leo arasında yaşanan karşılıklı açıklamalar, ABD ile Vatikan arasındaki ilişkilerde gerilimi gündeme taşıdı. Tarafların açıklamaları uluslararası kamuoyunda dikkatle takip edilirken, diplomatik yansımaların nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.
Trump, Papa 14. Leo’nun açıklamalarına yönelik eleştirilerini sürdürerek özür dilemeyeceğini belirtti. Papa’nın suç ve nükleer politikalar konusundaki tutumunu eleştiren Trump, sosyal medya paylaşımlarında Papa’nın dış politika yaklaşımını da hedef aldı.
Karşılıklı açıklamalar dikkat çekti
ABD Başkanı Trump, yaptığı açıklamada Papa 14. Leo’nun “suçla mücadelede zayıf” olduğunu ifade etti. Ayrıca İran’ın nükleer silah sahibi olmasına yönelik tutum ve Venezuela politikaları üzerinden Papa’yı eleştirdi.
Papa 14. Leo ise 13 Nisan’da yaptığı açıklamada siyasi bir tartışmanın parçası olmayacağını belirterek, savaş karşıtı mesajlarını sürdüreceğini ifade etti. Papa, “Ben siyasetçi değilim, İncil’den bahsediyorum” dedi.
Vatikan ve ABD hattında gerilim sinyali
Vatikan ile ABD arasındaki gerilime ilişkin ilk iddialar, 6 Nisan’da ABD merkezli bir medya kuruluşunun haberinde yer aldı. Haberde, Papa’nın “güce dayalı diplomasi” eleştirisi sonrası ABD Savunma Bakanlığı yetkililerinin Vatikan’a tepki gösterdiği öne sürüldü.
Söz konusu iddialar her iki tarafça yalanlanırken, diplomatik ilişkilerde tansiyonun yükseldiğine yönelik değerlendirmeler gündemde kalmaya devam etti.
Barış mesajları ve siyasi yorumlar öne çıktı
Papa 14. Leo’nun 11 Nisan’da Aziz Petrus Bazilikası’nda yaptığı konuşmada “savaşa son” çağrısı dikkat çekti. Bu açıklamalar bazı medya organlarında Trump yönetimine dolaylı mesaj olarak yorumlandı.
Trump ise bu değerlendirmelerin ardından yaptığı açıklamalarda Papa’nın görevine odaklanması gerektiğini ifade etti ve siyasi eleştirilerini sürdürdü.
