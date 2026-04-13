LGS başvuru süresi uzatıldı. MEB, 2026 merkezi sınav için son başvuru tarihini 15 Nisan’a çekti. Yeni takvim öğrenciler için hangi süreci etkiliyor?
Haber Giriş Tarihi: 13.04.2026 17:59
Haber Güncellenme Tarihi: 13.04.2026 18:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 13 Haziran’da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru süresinin 15 Nisan 2026 tarihine kadar uzatıldığını açıkladı. Karar, başvuru sürecini henüz tamamlamayan öğrencileri kapsarken, yeni takvimin sınav hazırlık sürecine etkisi yakından izleniyor.
Başvuru süresinin uzatılmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler için ek süre tanınırken, işlemler MEB’in belirlediği başvuru kanalları üzerinden gerçekleştirilmeye devam edecek. Uzatma kararı, başvuru yoğunluğu ve idari süreçler dikkate alınarak alındı.
Başvuru sürecinde yeni takvim
MEB tarafından yapılan düzenlemeye göre, LGS kapsamındaki merkezi sınav başvuruları 15 Nisan 2026 Çarşamba gününe kadar yapılabilecek. Başvurular, okul müdürlükleri aracılığıyla veya elektronik sistemler üzerinden tamamlanıyor.
Sınav ise daha önce açıklandığı gibi 13 Haziran 2026 tarihinde uygulanacak. Sınav takviminde herhangi bir değişiklik yapılmadı.
Öğrenciler için süreç nasıl işleyecek
Başvuru süresinin uzatılması, henüz kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylara ek zaman sağlarken, sınav hazırlık planlamasında herhangi bir değişikliğe yol açmıyor. MEB, sürecin mevcut takvim doğrultusunda sürdürüleceğini bildirdi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
LGS başvuru süresi uzatıldı, yeni tarih ne zaman?
Çok Okunanlar