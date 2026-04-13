Gazeteci ve aktivist Blerim Shala, 'Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikası sayesinde Kosova için birçok tanınma sağladı' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 13.04.2026 10:23
Haber Güncellenme Tarihi: 13.04.2026 10:25
Gazeteci ve aktivist Blerim Shala, Kosova'nın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından uluslararası alanda tanınmasında Türkiye'nin önemli bir rol oynadığını söyledi.
PIKċ podcast'inde gazeteci Veton Surroi ile yaptığı bir sohbette Shala, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikasının bir sonucu olduğunu ve uluslararası tanınma sürecinin devamını etkilediğini vurguladı.
Shala, "Slovenya ve Hırvatistan da dahil olmak üzere bölgesel ve Avrupa ülkeleri de bu sürece katıldı; biri Uluslararası Adalet Divanı'na yazılı metinle, diğeri ise sözlü savunmayla katkıda bulundu" dedi.
Shala'ya göre, Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki Kosova davası, bağımsızlık ilanının meşruiyetini teyit etmeyi amaçlayan geniş bir Avrupa ve Batı projesine dönüştürüldü.
Shala, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikası sayesinde Kosova için birçok tanınma sağladı; böylece süreç devam edebilsin diye. Slovenya ve Hırvatistan da dahil olmak üzere bölgesel devletlerle birlikte Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (IHR) dahil edildik" dedi.
Bu arada Shala, Kosova'nın toprak, sınırlar, merkezi hükümet ve uluslararası ilişkiler geliştirme yeteneği de dahil olmak üzere Montevideo Sözleşmesi'nin kriterlerini yerine getirdiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikalarına övgü
Gazeteci ve aktivist Blerim Shala, 'Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikası sayesinde Kosova için birçok tanınma sağladı' dedi.
Gazeteci ve aktivist Blerim Shala, Kosova'nın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından uluslararası alanda tanınmasında Türkiye'nin önemli bir rol oynadığını söyledi.
PIKċ podcast'inde gazeteci Veton Surroi ile yaptığı bir sohbette Shala, bunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikasının bir sonucu olduğunu ve uluslararası tanınma sürecinin devamını etkilediğini vurguladı.
Shala, "Slovenya ve Hırvatistan da dahil olmak üzere bölgesel ve Avrupa ülkeleri de bu sürece katıldı; biri Uluslararası Adalet Divanı'na yazılı metinle, diğeri ise sözlü savunmayla katkıda bulundu" dedi.
Shala'ya göre, Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki Kosova davası, bağımsızlık ilanının meşruiyetini teyit etmeyi amaçlayan geniş bir Avrupa ve Batı projesine dönüştürüldü.
Shala, "Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın politikası sayesinde Kosova için birçok tanınma sağladı; böylece süreç devam edebilsin diye. Slovenya ve Hırvatistan da dahil olmak üzere bölgesel devletlerle birlikte Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi'ne (IHR) dahil edildik" dedi.
Bu arada Shala, Kosova'nın toprak, sınırlar, merkezi hükümet ve uluslararası ilişkiler geliştirme yeteneği de dahil olmak üzere Montevideo Sözleşmesi'nin kriterlerini yerine getirdiğini vurguladı.
