Bitcoin fiyatı, ABD ile İran arasında yürütülen diplomatik temasların sonuçsuz kalmasının ardından küresel piyasalarda artan belirsizlikle birlikte geriledi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance’in tarafların uzlaşamadığını ve İran’ın “şartları kabul etmediğini” açıklaması sonrası kripto varlıkta satış baskısı hızlandı. Jeopolitik gelişmelerin risk iştahı üzerindeki etkisi, fiyatlamalarda belirleyici olmaya devam ederken piyasalarda temkinli görünüm sürüyor.
Haber Giriş Tarihi: 12.04.2026 12:44
Haber Güncellenme Tarihi: 12.04.2026 12:47
Görüşmelerden sonuç çıkmaması kripto para piyasasında dalgalanmayı artırdı. Bitcoin, üç haftanın zirvesi olan 73.500 doların üzerindeki seviyelerden hızla gerileyerek 71.500 doların altına indi. Fiyat, kısa süre içinde 71.700 dolar civarında dengelendi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın iki haftalık ateşkes açıklamasının ardından 68.000 dolar seviyesinden başlayan yükseliş, 73.000 dolar bandına kadar taşınmıştı. Hafta sonu ise fiyat 73.700 dolara kadar yükselerek son dönemin en yüksek seviyelerine ulaştı.
Jeopolitik gelişmeler risk iştahını etkiledi
ABD ile İran arasındaki görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması, son haftalarda piyasalarda etkili olan belirsizliği yeniden gündeme taşıdı. Küresel risk algısındaki değişim, kripto varlıklar dahil olmak üzere geniş bir varlık grubunda fiyat hareketlerini etkiledi.
Piyasa katılımcıları, diplomatik gelişmelerin seyrini yakından izlerken, jeopolitik risklerin fiyatlamalar üzerindeki etkisinin devam etmesi bekleniyor.
Teknik seviyeler yakından izleniyor
Piyasalarda teknik görünüm de öne çıkıyor. Analistler, 73.800 dolar seviyesinin kısa vadede kritik bir eşik olduğunu belirtiyor. Bu seviyenin aşılması durumunda fiyatın 76.000 dolara doğru hareket edebileceği ifade ediliyor.
Aşağı yönlü hareketlerde ise fiyatın 70.000 dolar üzerinde tutunma eğilimi teknik görünüm açısından izlenen başlıklar arasında yer alıyor.
ABD-İran görüşmeleri sonrası Bitcoin neden düştü?
