Anlaşma için şartlı sinyal! ABD topu İran'a attı

Haber Giriş Tarihi: 14.04.2026 07:03
Haber Güncellenme Tarihi: 14.04.2026 08:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın 46. gününde ateşkes şartları tartışılmaya devam ediyor.
Hürmüz Boğazı ABD tarafından abluka altına alınırken İran'ın bölgedeki hakimiyet iddiası söylemleri de sürüyor.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile Pakistan'da yapılan görüşmelerde çok ilerleme kaydedildiğini ancak görüşmelerin devamı ve olası anlaşmanın İran'a bağlı olduğunu savundu.
ABD Başkan Yardımcısı Vance, Amerikan Fox News kanalına İran ile müzakerelere ilişkin açıklamada bulundu.
Pakistan'daki İran heyetinin anlaşma sonuçlandırma yetkisine sahip olmadığını iddia eden Vance, ABD heyetinin bu nedenle oradan ayrıldığını öne sürdü.
Vance, daha fazla görüşme olup olmayacağı ve nihayetinde bir anlaşmaya varılıp varılmayacağı konusunda "bence top (karar) İran'ın sahasında" yorumunda bulundu.
"İran'ın ekonomik olarak normal bir ülke olabilmesi için nükleer silah peşinde olmaması gerektiğini" savunan Vance, anlaşma sağlanamamasına rağmen görüşmelere ilişkin çok ilerleme kaydettiklerini söyledi.
Vance, "Bazı iyi görüşmeler yaptık. Sanırım ilk kez İran hükümeti ile ABD hükümetinin bu kadar üst düzeyde görüştüğünü gördünüz." dedi.
İŞTE ABD/İSRAİL İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:
07:59 Avrupa'da, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle artan akaryakıt fiyatları ve sübvansiyon programlarının etkisiyle elektrikli araç satışları martta yarım milyonu aşarak rekor kırdı.
07:29 Çin'in ihracatı, martta ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleriyle Orta Doğu'da tırmanan çatışmanın enerji fiyatlarını ve ulaştırma maliyetlerini artırmasının etkisiyle yavaşlarken ithalatındaki artış ivmesi sürdü.
06:32 ran Ticaret Odası Bilgi Tabanlı Ekonomi Komisyonu Başkanı Afşin Kolahi, İran'da internetin uluslararası erişime kapalı olmasının ekonomiye zararının 30 ila 40 milyon dolar arasında olduğunu söyledi.
03:44 İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacerani, ABD-İsrail saldırılarından kaynaklanan savaş tazminatının ilk tahminlere göre 270 milyar dolar civarında olduğunu söyledi.
03:33 Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun savaşların sona ermesi için yaptığı barış çağrısını desteklediklerini söyledi.
02:58 ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran ile Pakistan'da yapılan görüşmelerde çok ilerleme kaydedildiğini ancak görüşmelerin devamı ve olası anlaşmanın İran'a bağlı olduğunu savundu.
02:25 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İravani, ABD ve İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşta yer aldıkları gerekçesiyle Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Ürdün'den tazminat talep ettiklerini belirtti.
00.03 İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, ABD ve İsrail saldırılarında zarar gören tüm altyapının onarıldığını belirterek ülkenin ulaşım ağında bir sorun kalmadığını belirtti
00.02 Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Hürmüz Boğazı'ndaki gerilimin deniz güvenliği konusunda "güçlü bir uluslararası koalisyona" duyulan ihtiyacı vurguladığını belirtti.
00.01 Hizbullah, gün içinde İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyindeki çok sayıda İsrail ordusu noktalarına en az 46 saldırı düzenlediklerini açıkladı.
23.47 İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun "Trump yönetiminden korkmuyorum" açıklaması ile milyonlara ilham verdiğini belirterek kendisine teşekkür etti.
23.26 Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Grubu, Hürmüz Boğazı'ndan düzenli sevkiyat akışları yeniden başlasa bile temel emtiaların küresel arzının çatışma öncesi seviyelere dönmesinin zaman alacağını, altyapıda meydana gelen hasar da göz önüne alındığında yakıt ve gübre fiyatlarının uzun süre yüksek kalabileceğini bildirdi.
23.14 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı'na yönelik herhangi bir tehdidin "dünya için geniş kapsamlı sonuçları olacağı" uyarısında bulundu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Anlaşma için şartlı sinyal! ABD topu İran'a attı
PAKİSTAN'DAKİ MÜZAKERELERDE ANLAŞMAYA VARILAMAMIŞTI
ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölge ülkelerine yayılan savaş, 8 Nisan'da ABD ile İran arasında ateşkesle sonuçlanmıştı.
Washington ve Tahran yönetimleri, Pakistan aracılığıyla İslamabad'da müzakereler yürütmüştü.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.
İran yönetimi ise müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin aşırı talepleri olduğunu duyurmuştu.
Çok Okunanlar