Trump İran’a yeniden süre verdi: Süreç nereye gidiyor?
ABD Başkanı Donald Trump İran’a yeniden süre verdi. ABD Başkanı’nın iki haftalık açıklaması sonrası Hürmüz Boğazı ve nükleer müzakerelerde süreç yakından izleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 13.04.2026 21:14
Haber Güncellenme Tarihi: 13.04.2026 21:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump,İran ile devam eden gerilim ve müzakere sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, Tahran yönetimine yeniden süre verdiğini duyurdu. İran’ın nükleer programı, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler ve olası anlaşma süreci küresel piyasalarda yakından izlenirken, açıklamalar sürecin yönüne dair yeni soru işaretleri oluşturdu.
Trump’tan İran’a nükleer mesaj
Trump, İran’ın nükleer silaha sahip olmasına izin verilmeyeceğini belirterek, “İran asla nükleer silaha sahip olmayacak” ifadelerini kullandı. ABD’nin bölgede uyguladığı abluka kapsamında İran’ın ekonomik faaliyetlerinin kısıtlandığını dile getiren Trump, mevcut durumun sürdürüleceğini ifade etti.
İran’ın küresel güvenliği tehdit ettiğini savunan Trump, özellikle Hürmüz Boğazı üzerinden dünyaya baskı kurulduğunu ileri sürdü. Bu açıklama, enerji arz güvenliği açısından kritik öneme sahip olan boğaz üzerindeki risklerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.
Hürmüz Boğazı ve abluka vurgusu
ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı’nda uygulanan abluka kapsamında İran’ın hareket alanının daraldığını belirtti. Trump, bölgede herhangi bir çatışma yaşanmadığını ifade ederken, “Yaklaşanı vururuz” sözleriyle güvenlik önlemlerinin sürdüğünü vurguladı.
Küresel petrol ticaretinin önemli bir bölümünün geçtiği Hürmüz Boğazı’na yönelik açıklamalar, enerji piyasalarında arz güvenliği ve fiyatlamalar açısından dikkatle takip ediliyor.
Zenginleştirilmiş uranyum açıklaması
Trump, İran’ın zenginleştirilmiş uranyum faaliyetlerine ilişkin olarak, söz konusu materyalin geri alınacağını belirtti. ABD Başkanı, bu konuda kararlılık vurgusu yaparken, nükleer programın kontrol altına alınmasının öncelik olduğunu ifade etti.
Bu açıklamalar, uluslararası nükleer denetim ve anlaşma mekanizmalarına ilişkin tartışmaların yeniden yoğunlaşmasına neden oldu.
İran ile müzakere süreci
Trump, İran’dan yetkililerin kendileriyle iletişime geçtiğini ve anlaşma yapmak istediklerini öne sürdü. Devam eden ateşkes süreci kapsamında taraflar arasındaki temasların sürdüğü ifade edilirken, müzakerelerin sonucu belirsizliğini koruyor.
ABD Başkanı ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in de sürecin sona ermesini istediğini belirtti. Bu durum, küresel aktörlerin sürece olan ilgisini ortaya koydu.
İki haftalık süre vurgusu
Trump, İran ile anlaşmaya varılamaması durumunda sürecin “hoş olmayacağını” ifade ederek, Tahran yönetimine iki haftalık süre verdiğini açıkladı. Açıklama, diplomatik sürecin zaman baskısı altında ilerleyebileceğine işaret etti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar