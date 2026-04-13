Cumhurbaşkanı Erdoğan aileye yönelik tehditlere karşı güçlü mesaj verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan aileye yönelik tehditlere karşı güçlü mesaj verdi. AK Parti Kadın Kolları programında konuşan Erdoğan, bağımlılık türlerinin aile yapısını tehdit ettiğini belirterek yürütülen mücadeleye dikkat çekti. Açıklamalar, sosyal politikaların yönüne ilişkin yeni adımların da gündeme gelebileceğine işaret etti.
Haber Giriş Tarihi: 13.04.2026 19:33
Haber Güncellenme Tarihi: 13.04.2026 19:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aile kurumunun toplumun temel yapı taşı olduğunu vurgulayarak aileye yönelik tehditlerin devletin ve milletin bütünlüğünü hedef aldığını ifade etti. Aile yapısının korunmasının bir milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüldüğünü dile getirdi.
Erdoğan, günümüzde farklı türleriyle bağımlılığın aileye yönelik tehditlerin başında geldiğini belirtti. Sanal bahis, kumar, sosyal medya, alkol, tütün ve uyuşturucu gibi unsurların hem bireyleri hem de aile yapısını olumsuz etkilediğini ifade etti.
Dijital bağımlılık ve yeni riskler gündemde
Yapay zeka ve dijital teknolojilerin yaygınlaşmasıyla birlikte ekran bağımlılığı gibi yeni risk alanlarının ortaya çıktığını belirten Erdoğan, özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerin arttığını söyledi. Siber zorbalık ve zararlı içeriklere karşı önlem alınmasının önemine işaret etti.
Erdoğan ekonomik etkiler dikkat çekti
Bağımlılığın yalnızca sosyal değil ekonomik sonuçlar da doğurduğunu belirten Erdoğan, sigara, alkol, uyuşturucu ve kumar bağımlılığının Türkiye ekonomisine yıllık maliyetinin 78 milyar dolar olduğunu aktardı. Bu durumun ekonomik kaynaklar üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu ifade etti.
Mücadele kapsamında yeni adımlar uygulanıyor
Kasım ayında yayımlanan genelge kapsamında yasadışı bahis ve kumarla mücadele eylem planının devreye alındığını belirten Erdoğan, ilk verilerin alınan tedbirlerin etkili olmaya başladığını gösterdiğini söyledi. Bağımlılıkla mücadelede kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekti.
