Bahçeli’den Netanyahu’nun sözlerine sert tepki:" Sözleri yok hükmündedir"
MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Netanyahu’ya yönelik sözleri gündem oldu. Açıklamada Türkiye’nin diplomatik gücü ve verilen mesajların arka planı dikkat çekti.İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 13.04.2026 18:46
Haber Güncellenme Tarihi: 13.04.2026 18:55
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik ifadelerine sert tepki gösterdi. Bahçeli, yaptığı açıklamada söz konusu ifadelerin geçersiz olduğunu belirterek, Türkiye’nin uluslararası alandaki konumuna dikkat çekti.
Bahçeli açıklamasında, Türkiye’yi hedef alan söylemlerin arka planında farklı motivasyonlar bulunduğunu ifade etti. Netanyahu’nun sözlerinin, Türkiye’nin artan diplomatik etkisi ve uluslararası platformlarda üstlendiği rol ile bağlantılı olduğunu belirtti.
Türkiye’nin diplomatik ağırlığı vurgulandı
Bahçeli, Türkiye’nin son dönemde dış politikada daha etkin bir pozisyon aldığını vurguladı.
Açıklamada, Türkiye’nin mazlum coğrafyalar lehine geliştirdiği söylem ve politikaların küresel ölçekte yankı bulduğuna işaret edildi. Bu durumun, uluslararası dengelerde yeni tartışmaları beraberinde getirdiği ifade edildi.
Netanyahu’nun sözlerine net tavır
Bahçeli, Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik ifadelerinin “yok hükmünde” olduğunu belirterek, söz konusu açıklamaları kabul etmediklerini kaydetti. Türkiye’nin milli birlik ve bütünlük ekseninde güçlenmeye devam ettiğini vurguladı.
