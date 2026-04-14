İslamabad hattında kritik bekleyiş: ABD ve İran yeniden masaya mı oturuyor?
ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş 46. gününe girerken, tarafların ikinci tur görüşmeler için bu hafta İslamabad'da bir araya geleceği iddiaları diplomatik kulisleri hareketlendirdi.
Haber Giriş Tarihi: 14.04.2026 12:46
Haber Güncellenme Tarihi: 14.04.2026 12:47
28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın 46. gününde ateşkes şartları tartışılmaya devam ediyor.
Hürmüz Boğazı ABD tarafından abluka altına alınırken İran'ın bölgedeki hakimiyet iddiası söylemleri de sürüyor.
Pakistanlı diplomatik bir yetkilinin, İran ile ABD arasında planlanan ikinci tur görüşmeler için herhangi bir tarih belirlenmediğini söyledi.
Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna bilgi veren Pakistan Dışişleri Bakanlığından ismi açıklanmayan bir yetkili, İran ile ABD arasında planlanan ikinci tur görüşmelerle ilgili medyadaki spekülasyonlara ilişkin bilgi verdi.
Pakistanlı yetkili, "ABD ve İran arasındaki ikinci tur müzakereler için tarih belirlenmedi." ifadelerini kullandı.
"BİR ARAYA GELEBİLİRLER" İDDİASI
ABD ve İranlı yetkililer yeniden görüşmek üzere bu hafta İslamabad'a döneceği kaydedildi.
İngiliz haber ajansı Reuters, ABD ve İran'ın İslamabad'da hafta sonu gerçekleştirdiği müzakerelerin devam edeceğini duyurdu. Reuters, 5 farklı kaynağa değindiği haberinde ABD ve İran'dan müzakere heyetlerinin bu hafta sonuna doğru İslamabad'a dönebileceklerini duyurdu. Görüşmelere katılan bir kaynak, henüz bir tarih belirlenmediğini ancak her iki ülkenin de bu haftanın sonuna kadar dönebileceğini dile getirdi. Üst düzey İranlı bir kaynağın, "Henüz kesin bir tarih belirlenmedi, heyetler Cuma'dan Pazar'a kadar olan günleri olabilir kabul ediyor" ifadelerinin aktarıldığı haberde, görüşmelere devam etmek üzere hem ABD hem de İran'a heyetlerini yeniden göndermeleri yönünde bir teklif sunulduğunu söyledi.
HAFTA SONUNU İŞARET ETTİLER
Görüşmeler hakkında bilgi sahibi iki Pakistanlı kaynak ise İslamabad'ın bir sonraki turun zamanlaması konusunda her iki tarafla da irtibat halinde olduğunu ve toplantının muhtemelen hafta sonu gerçekleşeceğini belirtti. Üst düzey bir Pakistanlı hükümet yetkilisi, "İran'a ulaştık ve ikinci tur görüşmelere açık olacaklarına dair olumlu bir cevap aldık." dedi.
ABD merkezli AP'de yer alan haberde ise Pakistan'ın önümüzdeki günlerde ikinci bir tur görüşmeye ev sahipliği yapmayı önerdiği kaydedildi. İsminin açıklanmasını istemeyen iki Pakistanlı yetkili, ilk görüşmelerin tek seferlik bir çaba değil, devam eden bir diplomatik sürecin parçası olduğunu söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen iki ABD'li yetkili ise, yeni bir görüşme turu için görüşmelerin devam ettiğini söyledi. Yetkililer görüşme yeri, zamanlamasının henüz belirlenmediğini ve görüşmelerin Perşembe günü gerçekleşebileceğini belirtti.
ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaşta 8 Nisan'da sağlanan geçici ateşkesin ardından Tahran ve Washington, 11 Nisan'da Pakistan'da kalıcı ateşkes için görüşmeler yapmıştı. Yaklaşık 21 saat süren görüşmelerden sonuç çıkmamıştı.
İranlı yetkililer, müzakerelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD'nin "aşırı talepleri" olduğunu belirtmişti.
ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş 46. gününe girerken, tarafların ikinci tur görüşmeler için bu hafta İslamabad'da bir araya geleceği iddiaları diplomatik kulisleri hareketlendirdi.
