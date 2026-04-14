Siverek’te lise saldırısı sonrası soruşturmada yeni adımlar
Siverek’te lise saldırısı sonrası soruşturmada yeni adımlar atıldı. 16 yaralıdan 7’si taburcu edilirken 9 kişinin tedavisi sürüyor, 4 yönetici görevden alındı.
Haber Giriş Tarihi: 14.04.2026 21:49
Haber Güncellenme Tarihi: 14.04.2026 21:51
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde saat 09.30 sıralarında bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi yaralanırken, olay sonrası adli ve idari süreçler eş zamanlı olarak başlatıldı. Yaralılardan 7’si taburcu edilirken 3’ü ağır olmak üzere 9 kişinin tedavisi devam ediyor. Olayın ardından başlatılan soruşturmanın kapsamının genişletildiği bildirildi.
Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma kapsamında, saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen ve okulun eski öğrencisi olduğu ifade edilen Ö.K. yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın çok yönlü sürdüğü ve yeni bulgular doğrultusunda genişletildiği aktarıldı.
Yaralıların tedavi süreci devam ediyor
Şanlıurfa Valiliği’nin açıklamasına göre, saldırıda yaralanan 16 kişiden 7’sinin tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Hastanelerde tedavisi süren 9 yaralıdan 3’ünün durumunun ağır olduğu ve sağlık ekipleri tarafından yakından takip edildiği belirtildi.
İdari soruşturma için müfettiş görevlendirildi
Olayın idari boyutunun incelenmesi amacıyla, Valiliğin talebi üzerine Milli Eğitim Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş görevlendirildi. İncelemelerin eğitim kurumu ve güvenlik süreçlerini kapsadığı bildirildi.
Dört yönetici görevden uzaklaştırıldı
Soruşturmanın sağlıklı yürütülmesi amacıyla 2 ilçe emniyet müdürlüğü yöneticisi ile 2 ilçe milli eğitim müdürlüğü yöneticisinin görevlerinden uzaklaştırıldığı açıklandı. İlgili süreçlerin bakanlıklar ve valilik koordinasyonunda sürdüğü kaydedildi.
Eğitime dört gün ara verildi
Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim ve öğretime 14 Nisan 2026 tarihinden itibaren 4 gün süreyle ara verildi. Yetkililer, olaydan etkilenenlerin durumunun yakından izlendiğini ve gelişmelere göre yeni adımların değerlendirileceğini bildirdi.
Çok Okunanlar