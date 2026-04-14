Ünlülere soruşturmada yeni perde! 8 isim daha tutuklandı

Ünlülere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 şüpheliden Türkiye Futbol Federasyonu'nun uygunsuz görüntülerinin ardından ihraç ettiği eski hakem Elif Karaarslan dahil 8'i tutuklandı.11 zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Haber Giriş Tarihi: 14.04.2026 08:20
Haber Güncellenme Tarihi: 14.04.2026 08:38
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 19 kişinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Yaşar Koz, Elif Karaarslan, Mustafa Eyüp Çelik, Mehmet Can Çelik, Cansel Ayanoğlu, Büşranur Çakır, Deniz Metin Yüksel ve Leha Ahsen Alkan çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

