Şanlıurfa'da okulda silahlı saldırı! Eski öğrenci dehşet saçtı
Siverek'te bir meslek lisesine pompalı tüfekle dalan 19 yaşındaki gözü dönmüş saldırgan, okul bahçesini savaş alanına çevirerek 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis ve bir kantin görevlisini kurşun yağmuruna tuttu. Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sabah saatlerinde yaşanan dehşette yaralılar Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, eğitim yuvasını kana bulayan Ö.K. isimli saldırgan ölü olarak ele geçirildi. Silahlı saldırının gerçekleştiği okulda eğitime 4 gün ara verildi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), saldırıya ilişkin bakanlık merkez teşkilatından üst düzey bir heyet ve müfettişlerin görevlendirildiğini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 14.04.2026 15:04
Haber Güncellenme Tarihi: 14.04.2026 15:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki silahlı yaralama olaylarıyla ilgili, Siverek Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti.
Şıldak, hastane çıkışındaki gazetecilere yaptığı açıklamada, şüphelinin okula girip rastgele ateş etmesi sonucu üzücü bir olayın yaşandığını söyledi.
Olayda 16 kişinin yaralandığını anlatan Şıldak, "16 yaralıdan 4'ü öğretmen, 10'u öğrenci, biri polis memuru ve biri kantinci. Şükürler olsun can kaybımız yok. İkisi öğretmen, ikisi de öğrenci olmak üzere 4 yaralımızın sağlık durumları orta seviyede değerlendirildiği için il merkezindeki hastanelerimize sevk ettik. Şu anda diğer 12 yaralımızın tedavisi Siverek Devlet Hastanesinde sürüyor." dedi.
Olayın çok yönlü olarak araştırıldığına dikkati çeken Şıldak, şunları kaydetti:
"(Saldırgan) Okulun eski öğrencisi, sadece 9. sınıfta burada eğitim alıyor. Daha sonra açık öğretim lisesine kaydedilmiş bir eğitim süreci var. 2007 doğumlu olan şahıs polisin müdahalesiyle yakalanmak üzereyken yaşamına son verdi. Okulu tahliye ettik. Üzüntü duyduğumuz bu olayın evveliyatını da içerecek şekilde araştırılıp soruşturulacak. Tüm Siverek ve Şanlıurfa'mıza geçmiş olsun. Adli ve idari süreçler incelenecek. Okullarımızın güvenliği konusunda tüm tedbirleri almamıza rağmen böyle münferit hadiseler olabiliyor. Gereken inceleme yapılacak."
GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI
Şanlıurfa'da silahlı saldırıda görgü tanığı o anları anlattı: "Öne gelene ateş etti"
"GİRER GİRMEZ ATEŞ AÇTI"
Görgü tanıklarından Gökhan Başaranoğlu, "17-18 yaşlarında bir çocuktu. Dış kapıdan içeri girer, girmez elindeki uzun namlulu silahla ateş açmaya başladı. Önce sağa sola, ardından da okula ateş açtı. Daha sonra koşarak okul içerisine girdi. İçerde direkt önüne gelene sıktı. Daha sonra öğrenciler bağırdı, herkes bir yere kaçtı" dedi.
SOSYAL MEDYADAN TEHDİTLERİ ORTAYA ÇIKTI
Şanlıurfa'da lisede 16 kişiyi yaralayan silahlı saldırgan sosyal medyadan gönderdiği tehdit mesajları ortaya çıktı.
Saldırganın 19 yaşındaki Ömer Ket olduğu öğrenildi.
YARALILAR HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI
İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;
Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bugün sabah saatlerinde, 2007 doğumlu ve okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisi vatandaşımız yaralanmış olup, yaralılarımız Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştır.
Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir.
Olayla ilgili olarak güvenlik birimlerimiz tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
"ÖĞRETMENLERİN 2'SİNİN DURUMU AĞIR"
Olayın yaşandığı okulun şimdiye kadar hiçbir güvenlik problemi olmadığına dikkat çeken Başkan Ali Murat Bucak, TGRT Haber'de verdiği bilgilerde, şu ifadeleri kullandı: "Olayın yaşandığı yer başarılı bir okulumuz. Daha önce hiçbir güvenlik problemi olmadı. İlçe Jandarma'nın karşısında yer alan bir okul. İlk müdahaleyi yapan kısa bir süre sonra, sivil jandarma ve polis ekipleri oldu. Öğretmenlerimizden 2'sinin durumu ağır. Toplam 3 hayati tehlikesi olan yaralımız var. Üst katta camdan atlayan çocuklarda var. Yaralıların diğerlerinin hayati tehlikesi yok. Olayda kendi hayatına son veren genç, okulun eski bir öğrencisi. Okul ile ilişiği kesilmiş bir öğrenci".
Hastanede yaralıları da ziyaret eden Başkan Ali Murat Bucak, ilçede durumun sakin olduğunu sözlerine ekledi.
RTÜK'TEN AÇIKLAMA
RTÜK'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, toplumsal hassasiyetlerin göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilerek, "Şanlıurfa'da bir eğitim kurumunda yaşanan müessif olaya ilişkin, 6112 sayılı Kanun kapsamındaki yayın ilkeleri uyarınca aşağıdaki hususlara hassasiyetle uyulması gerekmektedir: Olay anına ait görüntüler ve travmatik içerikler kesinlikle paylaşılmamalıdır. Mağdurların, öğrencilerin ve ailelerin mahremiyetini ihlal edebilecek, kimliklerini deşifre eden her türlü bilgi ve görselden kaçınılmalıdır. Bilgi kirliliğine yol açmamak adına yalnızca yetkili makamların açıklamaları esas alınmalı, sağduyulu bir dil kullanılmalıdır. Toplumsal hassasiyetleri ve çocukların ruh sağlığını gözetmeyen yayınlar hakkında ivedilikle yasal yaptırım süreci başlatılacaktır" ifadelerine yer verildi.
SALDIRGANIN CENAZESİ İNCELEMEDE
Saldırgan Ö.K'nin cenazesi okuldan alınarak otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
OKULDA EĞİTİME 4 GÜN ARA VERİLDİ
Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, AA muhabirine, okulda yaşanan saldırı olayından büyük üzüntü duyduklarını dile getirerek, söz konusu olay nedeniyle okulda eğitim öğretime 4 gün ara verdiklerini söyledi.
Okulda eğitim öğretimin 20 Nisan Pazartesi günü yeniden başlamasını planladıklarını aktaran Sultanoğlu, "Okuldaki öğrenci ve öğretmenlerimize yönelik Rehberlik Araştırma Merkezi ve Kriz Yönetim Ekibi tarafından rehabilitasyon çalışması gerçekleştirilecek." diye konuştu.
"1 BAŞMÜFETTİŞ VE MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ"
MEB'den yapılan açıklamada, bugün sabah saatlerinde Siverek Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde yaşanan hadisenin toplumun tüm kesimlerini derinden üzdüğü belirtildi.
Saldırının ardından devletin ilgili tüm kurumlarının anında müdahale ettiği ve kapsamlı bir tahkikat başlatıldığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;
Bakanlığımızca iki genel müdür ile bir daire başkanı, sahadaki ekipleri koordine etmek ve denetlemek üzere Şanlıurfa iline ivedilikle hareket etmişlerdir. Şanlıurfa il müfettişlerimizin tahkikat sürecine ilave olarak Bakanlık merkez teşkilatından da bir başmüfettiş ve müfettiş derhal görevlendirilmiştir.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Çok Okunanlar